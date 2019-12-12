В одном из магазинов Санкт-Петербурга покупатель начал стрельбу из травматического пистолета. Причиной стало замечание персонала из-за того, что он съел глазированный сырок до оплаты.
Об инциденте сообщает телеканал РЕН-ТВ. Как сообщается, дебошир был нетрезв. Раздосадованный упрёком из-за съеденного сырка, он бросил корзину с покупками. После этого раздался хлопок. Кассирша магазина, испугавшись, нажала на тревожную кнопку, а разгневанный покупатель скрылся.
Предположительно он произвёл выстрел из травматического пистолета "Оса".
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