Мужчина в Петербурге устроил стрельбу из-за глазированного сырка

В одном из магазинов Санкт-Петербурга покупатель начал стрельбу из травматического пистолета. Причиной стало замечание персонала из-за того, что он съел глазированный сырок до оплаты.

Об инциденте сообщает телеканал РЕН-ТВ. Как сообщается, дебошир был нетрезв. Раздосадованный упрёком из-за съеденного сырка, он бросил корзину с покупками. После этого раздался хлопок. Кассирша магазина, испугавшись, нажала на тревожную кнопку, а разгневанный покупатель скрылся.

Предположительно он произвёл выстрел из травматического пистолета "Оса".

На днях неизвестный мужчина открыл стрельбу в московском автобусе, напоминает "Правда.Ру". Его разозлило замечание водителя о курении при входе в транспорт.