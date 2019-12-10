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В Москве неизвестный начал стрельбу в автобусе

Происшествия

Один из пассажиров автобуса в Москве открыл огонь по водителю автобуса из травматического пистолета. Об этом сообщил "Пятый канал".

Нарушитель получил замечание от водителя за то, что при входе выдохнул в него сигаретным дымом. Замечание не понравилось мужчине и он достал травматический пистолет. Водитель среагировал молниеносно и выбил оружие из его рук, а также вытолкнул дебошира из автобуса. Мужчина вернулся в автобус и поднял пистолет. Затем он несколько раз выстрелил и распылил перцовый баллончик.

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