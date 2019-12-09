В Удмуртии ребёнок с ДЦП погиб после смерти матери

В Удмуртии по факту смерти больного ДЦП подростка возбуждено уголовное дело. Он погиб предположительно после смерти матери, запертый с ней в одной квартире.

Мальчик жил вдвоём с матерью и обучался на дому в Можге. Последний раз обоих видели 30 ноября. После того как преподаватели несколько дней не могли ни попасть в квартиру семьи, ни связаться с ними, 6 декабря дверь взломали. Внутри обнаружили бездыханные тела матери и сына.

По предварительным данным, подросток погиб днём ранее от переохлаждения, когда его мать была уже несколько дней как мертва. Причины смерти 51-летней женщины также устанавливаются. По некоторым данным, она страдала от хронического заболевания.

Возбуждено уголовное дело по статье "халатность", сообщает СУ СК Удмуртии.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о несчастье в Бурятии, где ребёнок опрокинул на себя кипящий самовар.