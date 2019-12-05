Малыш в Бурятии насмерть обварился кипятком

Годовалый ребёнок погиб в Бурятии от ожогов. Он опрокинул на себя самовар с кипятком.

Несчастье произошло 3 декабря. Как сообщает ТАСС со ссылкой на СУ СК по региону, ребёнок потянул за шнур стоящего на столе электрочайника, который был полон кипятка. Обварившегося малыша доставили в Баргузинскую районную больницу, но, несмотря на усилия врачей, на следующий день он скончался.

По этому случаю проводится доследственная проверка.

За последнее время в Бурятии имело место два случая обморожения малолетних детей по халатности их опекунов. И. о. уполномоченного по правам ребенка в регионе Татьяна Вежевич пообещала, что для родителей вскоре проведут профилактические мероприятия, чтоб напомнить им об обязанностях по отношению к детям.