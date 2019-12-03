Автобус опрокинулся в Казахстане: погибли люди

Сегодня ночью в Казахстане на дороге, соединяющей Кызылорду и Кумколь, случилась авария. Там перевернулся пассажирский автобус. В салоне, по неуточненным пока данным, было 50 человек.

Как сообщает пресс-служба комитета по ЧС страны, причина аварии — гололед. Сейчас на месте ДТП работают медики и спасатели.

По словам представителя МВД Казахстана Нурсултана Нурахметова, из-под автобуса извлечены 15 пострадавших и тела 6 погибших.

Российское посольство в Казахстане пока не обладает информацией о том, были ли в автобусе наши соотечественники.

С начала недели это второй случай катастрофы с перевернувшимся автобусом. Напомним, в воскресенье в России, в Забайкалье пассажирский автобус слетел с моста через реку. Там погибли 19 человек.

Фото: пресс-служба КЧС МВД Казахстана