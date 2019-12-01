Смертельный рейс: опознаны все 19 погибших в Забайкалье.

Страшная авария, которая произошла вчера в Забайкалье унесла жизни 19 человек. К утру 2 декабря все они опознаны.

По уточненным данным, 19 пострадавших с травмами разной степени тяжести находятся в больнице.

Напомним, 1 декабря «Правда.ру» рассказывала, что в Забайкальском крае маршрутный автобус, следовавший из Читы в Сретенку, слетел с моста и, перевернувшись, упал на лед реки Куэнга. В салоне было 43 пассажира.

Предварительных версий у следствия две: водитель не справился с управлением и на скорости лопнуло переднее колесо.

Сейчас Куэнга уже покрыта льдом толщиной примерно 70 сантиметров. От удара об него крыша автобуса была, буквально, вмята в салон, придавив людей. Многие из пострадавших, помимо травм от падения, получили переохлаждение и обморожения, потому что до прибытия спасателей находились в ледяной воде - в Забайкалье минус 17.

Как сообщает РЕН-ТВ, двое из находившихся в автобусе смогли не только выбраться, но и самостоятельно уехать с места ДТП на попутках. Раненых доставили в местные больницы. Шестерых, самых «тяжелых» из них - бортом санавиации переправили в Читу.

По словам Алексея Андреева, замдиректора Забайкальского центра медицины катастроф, перелет они перенесли нормально, хотя состояние крайне тяжелое.

На месте катастрофы до глубокой ночи работали следователи. Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг ненадлежащего качества, повлекшее смерть 2 и более людей». Перед экспертами стоит вопрос: было ли то, что колесо лопнуло, случайностью или это - итог банальной экономии на зимних шинах.

А дорожным службам предстоит отвечать за то, что на мосту не было бетонного ограждения, лишь хлипкий ржавый «заборчик», который не удержал бы и легковушку, не то, что 15-тонный автобус. И, кстати, Забайкалье - лидер антирейтинга «Убитые дороги» несмотря на то, что только в этом году на их ремонт потрачено 126 млрд рублей. А мост через Куэнгу ремонтировали 6 лет назад. Он тогда сильно пострадал от паводка.

Пока же в Забайкалье объявлен сбор средств на помощь семьям погибших и пострадавших в ДТП. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил властям оказать им всяческую помощь.

Контроль за расследованием уголовного дела находится в главном управлении СКР РФ.

Фото: МЧС