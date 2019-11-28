Два человека погибли от взрыва на пивоварне в Пятигорске

Пожар и взрыв на частной пивоварне в Пятигорске стали причиной смерти двух человек. Ранее сообщалось только об одном погибшем.

Взрыв прогремел в седьмом часу утра. Огонь охватил около 20 квадратных метров. Пожарная команда оперативно выехала на вызов, и к 7:15 огонь на территории пивоварни "БП "СЮРПРИЗ" удалось подавить, а к восьми утра пожар был ликвидирован полностью.

На месте взрыва обнаружены тела двух погибших, передаёт пресс-служба управления МЧС по Ставропольскому краю. О других пострадавших не сообщается.