Елену Малышеву госпитализировали из-за высокого давления

В Москве госпитализировали известную телеведущую Елену Малышеву. Об этом она сообщила лично на своей странице в Instagram. Она записала несколько видеозаписей прямо из машины скорой помощи.По её словам, медиков пришлось вызвать из-за сильного скачка давления.

Когда Малышеву госпитализировали, её давление находилось на отметке 200 на 130. Она отметила, что гипертонический криз наблюдает в своей жизни в первый раз. Медики доставили Елену Малышеву в Боткинскую больницу.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Елена Малышева призывала отказаться от туалетной бумаги и мыться после каждого похода в туалет. Она утверждает, что так нужно поступать в особенности женщинам, поскольку это снизит вероятность заболеть циститом. По ее словам, туалетная бумага способна травмировать слизистую оболочку, а также вызывать образование анальных трещин, которые могут перерастать в нагноения и воспаления.

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