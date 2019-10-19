При разрушении дамбы в Красноярском крае погибли 15 человек

19 октября в посёлке Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейбе была разрушена дамба технологического водоёма, принадлежащая золотодобывающей артели. Вода хлынула на поселок и уничтожила несколько домов. По данным МЧС, 15 человек погибли, ещё 13 пропали без вести.

В связи с гибелью людей Следственный комитет России возбудил уголовное дело. По словам губернатора Красноярского края Александра Усса, дамба не была официально зарегистрирована. Местные власти заявили, что сооружение было возведено с рядом технологических нарушений.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о частичном разрушении гигантской плотины в Калифорнии. В основном водосбросе плотины была выявлена промоина, которая продолжает увеличиваться. К повреждению как основного, так и аварийного водосброса Оровилльского водохранилища, второго по величине в Калифорнии, привели обильные осадки последних дней. Объем водохранилища составляет примерно 4,3 миллиарда кубометров воды. Оровилльская плотина высотой в 235 метров является самой высокой в США, превышая знаменитую плотину Гувера на 12 метров.

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