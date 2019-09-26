В российском модуле МКС отключился кондиционер

Система бортового кондиционирования отключилась в модуле "Звезда" российского сегмента Международной космической станции (МКС). О неисправности специалистам Центра управления полетами сообщил космонавт Александр Скворцов.

"Прошло сообщение о нештатном выключении бортового кондиционера СКВ-2 (система кондиционирования воздуха - прим. ред.)", - цитирует сообщение агентство РИА"Новости".

В модуле "Звезда" российского сегмента МКС имеются две системы кондиционирования воздуха, которые дублируют друг друга. В нем также располагаются системы управления полетом, системы жизнеобеспечения, энергетический и информационный центр.

Ранее космический корабль "Союз МС-15" с российским космонавтом Олегом Скрипочкой и астронавтами Джессикой Меир (NASA) и Хаззой аль-Мансури (ОАЭ) на борту успешно пристыковался к МКС.