Названа причина крушения Boeing 737 MAX в 2018 году

Индонезийские эксперты установили, что ключевую роль в крушении Boeing 737 MAX индонезийской авиакомпании Lion Air в октябре 2018 года сыграли проблемы при конструировании судна и недостаток контроля, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники, знакомые с черновиком итогового отчета.

Напомним, самолет Boeing 737 MAX 8 индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air, вылетевший 29 октября 2018 года из Джакарты на один из островов вблизи Суматры, через 13 минут после взлета упал в море у Западной Явы. Жертвами крушения стали 189 человек.

"Индонезийские эксперты установили, что проблемы с конструкцией и недостаток контроля сыграли основную роль в катастрофе лайнера Boeing 737 MAX в октябре", - говорится в статье Wall Street Journal.

По словам источников газеты, эксперты пришли к выводу, что причины, которые привели к катастрофе - ряд ошибочных действий пилота и недостатков в техническом обслуживании.

Газета сообщает, что индонезийский доклад не окончательный, и финальный вариант опубликуют в ноябре. Представитель Boeing заявил газете, что компания продолжает помогать властям Индонезии, которые работают над завершением отчета.

После катастрофы около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX 8. В США Федеральное авиационное управление ввело запрет на эксплуатацию этой модели.

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Фото:ru.wikipedia.org