Двух сотрудников полиции расстрелял коллега в Москве

В среду вечером в Москве произошло ЧП, в причинах которого теперь разбираются и следователи, и полицейское руководство. В вестибюле станции метро "Рязанский проспект" сотрудник полиции линейного отдела стрелял в двух своих коллег. Один из них скончался, другой с ранением доставлен в больницу.

История, в общем-то, знакомая многим гостям столицы, которые пользуются московской подземкой. Сотрудник УВД "подрабатывал" тем, что "собирал дань" с иногородних граждан. Проверял у них документы и, если у человека не было временной регистрации в городе, брал "штраф", т. е. взятки.

Информация о вымогателе дошла до отдела собственной безопасности УВД на Московском метрополитене. Его сотрудники проследили за коллегой, и когда тот вновь занялся незаконной деятельностью, попытались задержать. Но он открыл по ним стрельбу из табельного пистолета.

Как рассказала представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова, в настоящее время "стрелок" задержан. На него заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей. 317 УК РФ за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Уже известно, что подозреваемого зовут Алексей Смирнов, и у него есть собственная версия случившегося. Он утверждает, что мигрант сам предложил ему 2000 рублей. Полицейский, якобы, отказался, и в этот момент к ним подошли сотрудники отдела собственной безопасности.

В правдивости подобных утверждений теперь придется разбираться следственным органам.

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Фото пресс-службы ГСУ СК по Москве