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Армения освободила главного подозреваемого в убийстве Никиты Белянкина

Мир » Бывший СССР » Армения print

В Армении освободили владельца подмосковного ресторана "Бир Хаус" Григора Оганяна, которого подозревают в убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина. 

Подозреваемый провел под стражей максимально возможные 40 дней, после чего его отпустили на свободу. Поскольку Оганян является гражданином Армении, расследовать его причастность к преступлению будут не российские, а армянские следственные органы.

Сразу после убийства Никиты Белянкина 1 июня 2019 года Григор Оганян скрылся в Армении. В ходе расследования российские следователи пришли к выводу о его причастности к преступлению. Оганяна объявили в розыск, в Ереван было направлено международно-правовое поручение, в результате чего его задержали. Свою вину в убийстве он отрицает. 

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что трагедия в Подмосковье, где в уличной драке погиб бывший боец спецподразделений,  вызвал вопросы к действиям правоохранительных органов. Одна из основных претензий - недостаточная оперативность прибытия силовиков. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия только спустя 40 минут после вызова.

Читайте также: Задержаны еще трое участников драки, в которой погиб спецназовец Никита Белянкин

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Темы спецназ армения убийство подозреваемый никита белянкин
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