В Смоленской области школьник осквернил памятник воинам-первогвардейцам

Полицейские из Смоленской области установили личность подростка, осквернившего памятник воинам-первогвардейцам в городе Ельня.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД РФ Смоленской области.

Согласно предоставленной информации, к ответственности будут привлечены родители 14-летнего мальчика.

Как сообщает ТАСС, вчера, 9 сентября, в социальных сетях появились фотографии, на которых запечатлено, как юноша, взобравшись на памятник воинам-первогвардейцам, показывает неприличные жесты.

Отметим, что монумент представляет собой четыре фигуры воинов — по числу первых гвардейских дивизий. Открыт памятник был в далеком 1971 году.