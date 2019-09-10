Полицейские из Смоленской области установили личность подростка, осквернившего памятник воинам-первогвардейцам в городе Ельня.
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД РФ Смоленской области.
Согласно предоставленной информации, к ответственности будут привлечены родители 14-летнего мальчика.
Как сообщает ТАСС, вчера, 9 сентября, в социальных сетях появились фотографии, на которых запечатлено, как юноша, взобравшись на памятник воинам-первогвардейцам, показывает неприличные жесты.
Отметим, что монумент представляет собой четыре фигуры воинов — по числу первых гвардейских дивизий. Открыт памятник был в далеком 1971 году.
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