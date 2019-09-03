Источник во властных структурах Ставропольского края сообщил, что спасательно-поисковая группа еще не обнаружила пилотов Су-25УБ и их парашюты. По словам источника, самолет потерпел крушение в Советском районе.
Спасатели еще не нашли следов катапультировавшихся пилотов. Упавший самолет обнаружили на одном из полей, где недавно был собран урожай. На месте крушения Су-25УБ образовалась воронка в земле. "Насчет пилотов ясности нет", - заявили спасатели.
Напомним, "Правда.Ру" сообщала, что штурмовик Су-25УБ потерпел крушение в Ставропольском крае во время планового тренировочного полета. В Минобороны сообщили, что штурмовик не был оснащен боекомплектом.
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