Минобороны России сообщило о крушении штурмовика Су-25УБ в Ставропольском крае. В ведомстве отметили, что двум пилотам самолета удалось катапультироваться.
Самолет упал в безлюдной местности. Сейчас спасатели ищут катапультировавшихся пилотов. Самолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет без боекомплекта.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о катастрофе самолета Су-25 в Приморском крае. Машина упала во время выполнения посадки на аэродром Черниговка Восточного военного округа.
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