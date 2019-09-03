Штурмовик Су-25УБ разбился в Ставропольском крае

Минобороны России сообщило о крушении штурмовика Су-25УБ в Ставропольском крае. В ведомстве отметили, что двум пилотам самолета удалось катапультироваться.

Самолет упал в безлюдной местности. Сейчас спасатели ищут катапультировавшихся пилотов. Самолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет без боекомплекта.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о катастрофе самолета Су-25 в Приморском крае. Машина упала во время выполнения посадки на аэродром Черниговка Восточного военного округа.

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