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Мужчина закурил перед грабителем с дробовиком и стал звездой соцсетей

Происшествия print

Посетитель одного из баров в американском городе Сент-Луис не стал прятаться от вооруженного грабителя.

Инцидент произошел в заведении Behrmann's Tavern.

В бар, где отдыхал герой истории, ворвался мужчина с дробовиком. Бармен и посетители тут же упали на пол, и лишь один он остался спокойно сидеть за стойкой.

Грабитель попытался отобрать у него телефон, но мужчина был невозмутим — просто не выпустил гаджет из своих рук. Когда злоумышленник направил на него оружие, тот лишь закурил.

Тогда преступник забрал все деньги из кассы и скрылся.

Все происходящее записали камеры видеонаблюдения, установленные в Behrmann's Tavern. Попавшая в социальные сети видеозапись впечатлила пользователей сети интернет.

"Это самый спокойный человек в мире", — написал восхищенный поведением американца комментатор.

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Темы сша бар оружие интернет винтовка дробовик грабитель
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