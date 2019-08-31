Посетитель одного из баров в американском городе Сент-Луис не стал прятаться от вооруженного грабителя.
Инцидент произошел в заведении Behrmann's Tavern.
В бар, где отдыхал герой истории, ворвался мужчина с дробовиком. Бармен и посетители тут же упали на пол, и лишь один он остался спокойно сидеть за стойкой.
Грабитель попытался отобрать у него телефон, но мужчина был невозмутим — просто не выпустил гаджет из своих рук. Когда злоумышленник направил на него оружие, тот лишь закурил.
Тогда преступник забрал все деньги из кассы и скрылся.
Все происходящее записали камеры видеонаблюдения, установленные в Behrmann's Tavern. Попавшая в социальные сети видеозапись впечатлила пользователей сети интернет.
"Это самый спокойный человек в мире", — написал восхищенный поведением американца комментатор.
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Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.