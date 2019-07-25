Полиция разыскивает неизвестного, убившего женщину на детской площадке

Сотрудники полиции разыскивают неизвестного мужчину, убившего женщину на детской площадке в Раменском на глазах ее ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

По данным полиции, трагедия произошла на Лесной улице. Мужчина набросился на 25-летнюю женщину с ножом на детской площадке, когда та гуляла с ребенком. Он нанес женщине ранение и скрылся на автомобиле в неизвестном направлении.

Отмечается, что за убийством женщины наблюдал ее малолетний сын. Как уточняет агентство ТАСС, на данный момент главным подозреваемым является супруг убитой. В регионе введен план "Перехват".

Сейчас на месте работают следователи, которые проводят осмотр территории, устанавливают очевидцев произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что полиция задержала ранее судимого уроженца Киргизской Республики 1981 года рождения по подозрению в убийстве активистки Елены Григорьевой. Обвинение решает вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.