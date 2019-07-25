Полиция задержала ранее судимого уроженца Киргизской Республики 1981 года рождения по подозрению в убийстве активистки Елены Григорьевой. Сейчас обвинение решает вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.
Следователи получили доказательства того, что убийство произошло на бытовой почве. В ночь с 20 на 21 июля подозреваемый вступил в конфликт с жертвой и нанес ей 8 ножевых ранений, которые стали причиной ее смерти.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Санкт-Петербурге было найдено тело активистки Елены Григореьвой. Ее тело обнаружил житель Санкт-Петербурга в кустах возле дома номер 11 по Пулковской улице. На теле женщины были обнаружены многочисленные порезы, а также следы удушения.
Читайте также:
В Петербурге создадут группу для контроля за выборами вне города
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Власти Израиля предпочли отметить 75-ю годовщину освобождения Освенцима Красной Армией, пригласив Владимира Путина к себе, а не отправившись в Польшу.
Власти Израиля предпочли отметить 75-ю годовщину освобождения Освенцима Красной Армией, пригласив Владимира Путина к себе, а не отправившись в Польшу.
Правозащитник Динар Идрисов сообщил в Facebook об убийстве активистки Елены Григорьевой.