Полиция задержала предполагаемого убийцу активистки Григорьевой

Полиция задержала ранее судимого уроженца Киргизской Республики 1981 года рождения по подозрению в убийстве активистки Елены Григорьевой. Сейчас обвинение решает вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

Следователи получили доказательства того, что убийство произошло на бытовой почве. В ночь с 20 на 21 июля подозреваемый вступил в конфликт с жертвой и нанес ей 8 ножевых ранений, которые стали причиной ее смерти.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Санкт-Петербурге было найдено тело активистки Елены Григореьвой. Ее тело обнаружил житель Санкт-Петербурга в кустах возле дома номер 11 по Пулковской улице. На теле женщины были обнаружены многочисленные порезы, а также следы удушения.

Читайте также:

В Петербурге создадут группу для контроля за выборами вне города