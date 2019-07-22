Полиция нашла ехавшую из Подольска в Брянск десятилетнюю девочку

Сотрудники полиции нашли 10-летнюю девочку, которая попыталась доехать из подмосковного Подольска до Брянска на велосипеде. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Московской области.

"Во время патрулирования автодороги М-2 "Крым" автоинспекторы ДПС заметили девочку, которая двигалась на велосипеде по обочине дороги в сторону Москвы", - отмечается в сообщении.

Полицейские остановились, расспросили девочку и выяснили, что она живет в Подольске и едет к бабушке в Брянск. Сотрудники угостили ребенка чаем в патрульном автомобиле, а затем передали родителям.

В это время мать девочки обратилась в полицию с заявлением о пропаже дочери. Через 15 минут девочку вернули родителям, заключили в полиции.