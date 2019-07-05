Владимир Путин посмертно наградил погибших моряков в Баренцевом море

Президент России Владимир Путин посмертно наградил моряков Северного флота, которые погибли 1 июня в Баренцевом море. Моряки выполняли исследование морского дна на секретном глубоководном аппарате ВМФ России.



При пожаре на российском глубоководном аппарате погибли 14 подводников / Новости от 02.07.2019 17:10

Все 14 членов экипажа погибли в результате отравления продуктами горения. Сам пожар морякам удалось ликвидировать. Путин присвоил звание Героя России четырем подводникам за мужество и героизм при исполнении служебного долга: Константину Сомову, Дмитрию Соловьёву, Денису Опарину и Андрею Воскресенскому.

Остальные погибшие: Николай Филин, Владимир Сухиничев, Виктор Кузьмин, Константин Иванов, Михаил Дубков, Денис Долонский, Сергей Данильченко, Александр Васильев, Александр Авдонин и Владимир Абанкин были награждены Орденом Мужества.