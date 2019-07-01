Город в Мексике завалило полутораметровым слоем снега

Мексиканский город Гвадалахара неожиданно оказался под завалами снега в результате сильнейшего снегопада. Об этом сообщает телеканал BBC.





По информации журналистов, в некоторых местах толщина снежного покрова достигала полутора метров. Температура воздуха в городе была около 30 градусов Цельсия, когда на Гвадалахару обрушился снегопад. Губернатор штата назвал произошедшее невероятным событием.

"А мы еще спрашиваем, на самом ли деле происходят глобальные изменения климата! Такого природного явления мы еще не видели", - сказал он.

Местные власти заявляют о поваленных деревьях и наводнении. В результате снегопада было повреждено около двухсот домов и множество автомобилей. Сообщений о пострадавших нет.