"Фестиваль подписей" от оппозиции - способ прикрыть новые "вбросы"

До конца подписной кампании в поддержку кандидатов в Мосгордуму осталась неделя, оппозиционные кандидаты устали собирать подписи по квартирам и улицам и решили собрать для этих целей централизованное мероприятие в центре Москвы на Трубной. Встречу с пафосом окрестили «Фестивалем сбора подписей», организаторы обещают праздник жизни и хорошую музыку, а также возможность пообщаться с кандидатами лично и оставить подпись за одного из них. Вопреки любимому либералами тезису «московская мэрия зажимает независимых кандидатов и не дает им работать с избирателями», власти эту акцию согласовали.





Организуют все самые громкие и скандальные участники выборов в Москве - штаб Навального. Цветной бульвар рядом с их центром сбора подписей, да и кандидатов ФБК на этой акции будет целых пять - Любовь Соболь, Иван Жданов, Владимир Милов, Константин Янкаускас и Илья Яшин. У всех есть проблема - подписей серьезно не хватает, поэтому и идет расчет, что москвичам удобнее будет прийти в центр города на концерт и там уже оставить подпись за кандидата - по крайней мере, так заявляют хозяева мероприятия.

Ранее Любовь Соболь отчиталась, что каким-то чудом жители Хамовников, Арбата и Пресни стали охотнее подписываться за нее и за короткое время она собрала почти 80% необходимых подписей.

Люди знающие в такое чудо не поверили и, как выяснилось, правильно, потому что позавчера в квартире на Пресне накрыли домашний цех, который рисовал подписи за Соболь. По этому поводу предстоит проверка и особенно интересно, что днем раньше Леонид Волков опубликовал «расследование», где в «рисовании» подписей обвиняли конкурентов Соболь по округу.

Теперь штаб Навального объявляет о своем «фестивале», призывая приходить и подписываться активнее. Возникает вопрос - почему именно сейчас, когда скандал вовсю обсуждают, а результатов проверки, о которой объявили в ГУ МВД Москвы, не было? А потому, что так команда Навального рассчитывает решить сразу две проблемы.

Во-первых, атмосфера на уличных мероприятиях с концертом всегда суматошная и суетная - люди приходят развлечься и послушать музыку, внимание рассеивается. В такой обстановке нарушения - например, вбросы листов с «нарисованными» подписями, легче останутся незамеченными и даже не надо снимать квартиру и размещать там целый художественный цех, который можно найти, как это и произошло 28 июня.

Во-вторых, после снятия с выборов Нюты Федермессер, которую травила клика Навального, после наездов Соболь на беременную главу RT Маргариту Симоньян и неловких попыток Навального и Соболь примазаться к защите журналиста «Медузы» Ивана Голунова, концерт представляется команде ФБК хорошим ходом, чтоб снять напряжение и убрать негатив вокруг кандидатов. Но вряд ли у москвичей такая короткая память.