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Источник Правда.Ру

Подписи за Соболь подделывали в московской квартире

Политика print

В центре столицы сотрудники полиции накрыли организованную «фабрику» блогера Алексея Навального и его ставленницы Любови Соболь по фальсификации подписей.  Все найденные правоохранителями подписные листы были полностью заполненными.


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Скандалист Навальный организовал «конвейер»  по созданию фальшивых подписных листов  для поддержки его протеже Любови Соболь, которая решила выдвигаться от 43-го избирательного округа.

На съемной квартире в центре Москвы полицейские обнаружили группу из трех человек, которые занимались производством поддельных подписей  для Соболь. Этот момент был заснят и выложен в Сеть. Причиной для обращения в полицию стала подозрительная активность квартиросъемщиков, которая побеспокоила других жильцов. Однако, по словам активистов, они просто занимались в квартире работой. Также на месте были обнаружены агитационные материалы Соболь.

Любовь Соболь пытается получить мандат депутата Московской городской думы. Заявку на свое участие она подала самой первой, а агитацию начала еще за месяц до официального старта выборов. Помощники «любителя» хайпа каждый день «спамили» почтовые ящики жителей Арбата своими листовками в поддержку Любови.

14 июня в интервью газете Znak сама Соболь сообщила, что ее кампания не увенчалась успехом - она набрала лишь 500 голосов. По подсчетам, если бы подруга Навального оставила бы все как есть,  к концу месяца она бы набрала лишь  около 2 тысяч подписей, чего недостаточно даже для преодоления переходного порога.

Политологи, которые оценивали ход выборов, неоднократно отмечали, что результаты первых 14 дней выборов для кандидатов являются самыми важными. Любовь, во все том же интервью рассказала, что ее дела продвигаются с трудом.

Уже 19 июня Соболь заявила, что смогла собрать 1,8 тысяч голосов, что означает, что ее поддержка увеличилась почти в 6 раз. На следующий день прибавилось еще 300 подписей, а несколько дней назад Любовь сообщила, что число поддерживающих ее избирателей якобы резко перевалило за 3 тысячи.

Внезапный успех «шестерки» Навального легко объяснить, особенно после обнаружения «фабрики фальшивых подписей». Поддержка, которой так гордилась Соболь, оказалась ложной.

Также следует заметить, что несколько дней назад известный оппозиционными взглядами журналист Антон Красовский, который ранее пытался выдвигаться на пост мэра Москвы, жёстко раскритиковал блогера Навального и его приспешницу Соболь за «невероятные» результаты.  Журналист подчеркивает, что те, кто сообщает о 300-500 набранных голосах в сутки, либо их «рисует» своими силами, либо собирается отказаться от участия в выборах. В итоге Красовский оказался прав, предсказав методы команды «любителя хайпа».

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