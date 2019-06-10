Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

На пороховом заводе в Казани из-за несоблюдения правил техники безопасности начался пожар

Происшествия print

В Казани на пороховом заводе произошел пожар.


Видео: баллоны взрываются в горящих бытовках на территории завода в Москве / Новости от 07.06.2019 12:14

Об этом сообщает пресс-служба МЧС Российской Федерации по республике Татарстан.

Специалисты отметили, что возгорание началось "из-за несоблюдения правил техники безопасности при проведении ремонтных работ".  

В МЧС отметили, что площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Пожарные присвоили ему третий номер сложности.

Данных о пострадавших в ведомстве пока нет. 

 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы завод пожар казань
Обсудить
Актуальная аналитика
Новости спорта
Главные спортивные пищевые добавки для атлетов
Дерматология
Типы прыщей: от обычных до опасных
Ближний Восток
Исраэль Шамир: "В Израиле остается система апартеида"
Новости Все >
Футболист Смолов поддержал журналиста Голунова
СМИ: правительство увеличит компенсации за поставки нефти на внутренний рынок
Конференция "Сильной России" собрала более двух тысяч человек
ФК "Урал" увеличил бюджет на следующий сезон
Объединение Курганской и Тюменской областей: вброс, пиар или нечто реальное?
Овечкина номинировали на детскую премию Nickelodeon
Экс-депутаты ГД Геннадий и Дмитрий Гудковы выдвинулись на выборы в Мосгордуму
Трамп пригрозил Китаю пошлинами, если Си Цзиньпин проигнорирует G20
На пороховом заводе в Казани из-за несоблюдения правил техники безопасности начался пожар
"Зенит" призвал неизлечимо больного футболиста Риксена не сдаваться
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Профилактика
Когда камни в желчном пузыре лучше не трогать

По статистике, желчные камни образуются у каждого пятого жителя планеты. У женщин желчнокаменная болезнь встречается почти в два раза чаще, чем у мужчин. Виной тому женские гормоны эстрогены, которые замедляют выведение желчи. И что делать, если эти камни обнаружены? Неужели нет альтернативы удалению желчного пузыря?

Когда камни в желчном пузыре лучше не трогать
Жители Киселёвска попросили убежища у премьер-министра Канады
Общество
Жители Киселёвска попросили убежища у премьер-министра Канады
Политика. Новости и аналитика
Чем опасно "дело Ивана Голунова"
Мир. Новости мира
Ким Чен Ын казнил предателя с помощью голодных пираний - СМИ
Общество
Жители Киселёвска попросили убежища у премьер-министра Канады

Жители города Киселёвск записали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гутеррешу.

Жители Киселёвска попросили убежища у премьер-министра Канады
Кудрин, Макаров и Шохин выступили с критикой нацпроектов Путина
Кремль
Кудрин, Макаров и Шохин выступили с критикой нацпроектов Путина
Кремль
Путин выступил с "новой мюнхенской речью" на ПМЭФ
Политика. Новости и аналитика
Чем опасно "дело Ивана Голунова"
Политика. Новости и аналитика
Депутата Курской облдумы лишили мандата из-за 27 незадекларированных квартир

Депутат Курской областной Думы от КПРФ Игорь Астапов лишен мандата из-за 27 квартир, принадлежащих его жене, но не указанных в декларации о доходах и имуществе.

Депутата Курской облдумы лишили мандата из-за 27 незадекларированных квартир
Жители Киселёвска попросили убежища у премьер-министра Канады
Общество
Жители Киселёвска попросили убежища у премьер-министра Канады
Профилактика
Когда камни в желчном пузыре лучше не трогать
Экономика
РФ потратит $1 млрд на модернизацию железных дорог Кубы
Александр Артамонов Контрбатарейный радар из США не поможет Украине Александр Артамонов Игорь Буккер Древние люди изобретали орудия труда многократно Игорь Буккер Любовь Степушова Памятник освободителям в Риге под угрозой сноса Любовь Степушова
Комментарии
Латвия обвинила Россию в своей низкой рождаемости
СМИ: правительство увеличит компенсации за поставки нефти на внутренний рынок
Исраэль Шамир: "В Израиле остается система апартеида"
Военнослужащие РФ испытывают свое оружие на армии США в Сирии
Военнослужащие РФ испытывают свое оружие на армии США в Сирии
YouTube подчинился требованиям Роскомнадзора блокировать доступ к видео, оскорбляющим госсимволы РФ
Россия превратила Крым в неприступную крепость
Жители поселка Белая Гора в Якутии проголосовали против "сухого закона"
Спасут ли российские паспорта донбассцев от обстрелов
В Совете Федерации предложили ограничить число кошек и собак в квартирах
Латвия обвинила Россию в своей низкой рождаемости
Военнослужащие РФ испытывают свое оружие на армии США в Сирии
Когда камни в желчном пузыре лучше не трогать
Спасут ли российские паспорта донбассцев от обстрелов
Власти Новосибирска создали новый футбольный клуб вместо "Сибири"
Суд приговорил экс-полковника Захарченко к 13 годам колонии строгого режима
Шахтеры Львова прекратили работу, перекрыли трассу и требуют зарплату
Неизвестный устроил погром в редакции издания "Сноб"
В Латвии обвинили в низкой рождаемости своего "восточного соседа"
Голикова: россияне тратят на 13,3 трлн рублей больше, чем зарабатывают
Жители Киселёвска попросили убежища у премьер-министра Канады
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ