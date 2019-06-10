В Казани на пороховом заводе произошел пожар.
Об этом сообщает пресс-служба МЧС Российской Федерации по республике Татарстан.
Специалисты отметили, что возгорание началось "из-за несоблюдения правил техники безопасности при проведении ремонтных работ".
В МЧС отметили, что площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Пожарные присвоили ему третий номер сложности.
Данных о пострадавших в ведомстве пока нет.
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