Полиция Грузии задержала двух украинских фальшивомонетчиков

В Тбилиси, столице Грузии, в связи с реализацией фальшивых купюр задержаны двое мужчин.



В Грузии полиция перекрыла дорогу оппозиции...

Согласно предоставленной информации, мошенниками оказались граждане Украины.

Как сообщили в МВД Грузии, в одном из пунктов обмена валюты в Тбилиси украинцы пытались сбыть две фальшивые купюры номиналом в 500 евро каждая.

При обыске у преступников полицейские нашли еще 12 точно таких же купюр.

Теперь украинцам грозит от 4 до 10 лет лишения свободы.