Полиция Грузии задержала двух украинских фальшивомонетчиков

В Тбилиси, столице Грузии, в связи с реализацией фальшивых купюр задержаны двое мужчин.
Согласно предоставленной информации, мошенниками оказались граждане Украины.
Как сообщили в МВД Грузии, в одном из пунктов обмена валюты в Тбилиси украинцы пытались сбыть две фальшивые купюры номиналом в 500 евро каждая.
При обыске у преступников полицейские нашли еще 12 точно таких же купюр.
Теперь украинцам грозит от 4 до 10 лет лишения свободы.
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