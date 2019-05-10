В Казахстане зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2 балла

Землетрясение магнитудой 5,2 балла произошло в ночь с четверга на пятницу на территории Алма-Атинской области Казахстана.



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Об этом сообщает пресс-служба областного департамента по ЧС.

Согласно предоставленной информации, подземные толчки были зафиксированы специалистами в 01.15 пятницы по местному времени.

Землетрясение произошло в 356 километрах от Алма-Аты.

Сведений об ощутимости подземных толчков нет.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в ближайшие 25 лет Авачинский вулкан на Камчатке ждут два мощных извержения.

Фото: Алма-Ата.

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