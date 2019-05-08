В ближайшие 25 лет Авачинский вулкан на Камчатке ждут два мощных извержения

В ближайшие 25 лет Авачинский вулкан на Камчатке ждут как минимум два извержения.

Об этом сообщает пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

По словам специалистов, наиболее опасными последствиями извержений станут потоки лавы и грязи, а также пеплопад.

Эксперты считают, что в случае извержения грязевые и лавовые потоки могут двигаться в трех направлениях - к городу Елизово, в сторону аэропорта или же в сторону Петропавловска-Камчатского.

В наиболее уязвимом положении, считают специалисты, находятся дачные поселки в районе реки Сухая. После извержения у их обитателей, предупреждают в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, будет не больше получаса на то, чтобы покинуть район.

Фото: pixabay.com.