В ближайшие 25 лет Авачинский вулкан на Камчатке ждут два мощных извержения

В ближайшие 25 лет Авачинский вулкан на Камчатке ждут как минимум два извержения.
Об этом сообщает пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
По словам специалистов, наиболее опасными последствиями извержений станут потоки лавы и грязи, а также пеплопад.
Эксперты считают, что в случае извержения грязевые и лавовые потоки могут двигаться в трех направлениях - к городу Елизово, в сторону аэропорта или же в сторону Петропавловска-Камчатского.
В наиболее уязвимом положении, считают специалисты, находятся дачные поселки в районе реки Сухая. После извержения у их обитателей, предупреждают в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, будет не больше получаса на то, чтобы покинуть район.
Фото: pixabay.com.
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