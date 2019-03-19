Умер режиссер Марлен Хуциев

В Союзе кинематографистов России рассказали о смерти режиссера Марлена Хуциева. Он скончался 19 марта в 7:00 по московскому времени. Режиссеру было 93 года.

"Сегодня в 07:00 по московскому времени в Боткинской больнице скончался Марлен Хуциев. О месте и дате прощания с режиссером будет сообщено позже", - заявили в Союзе кинематографистов России.

Марлен Хуциев родился в 1925 году в Грузии. Окончил ВГИК, работал на Одесской киностудии, киностудии им. Горького, а также на "Мосфильме". Зрителям Марлен Хуциев запомнился по картинам "Бесконечность", "Послесловие", "Застава Ильича", "Два Федора", и "Весна на заречной улице".

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о смерти народного артиста СССР Владимира Этуша. Ранее Этуш пережил обширный инфаркт. В последнее время в СМИ также неоднократно появлялись сообщения о госпитализациях артиста, последняя из которых пришлась на лето минувшего года. Легендарный актер скончался 9 марта в возрасте 96 лет.

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