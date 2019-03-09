Умер народный артист СССР Владимир Этуш

Народный артист СССР Владимир Этуш умер в субботу, 9 марта, в возрасте 96 лет. Об этом сообщает агентство ТАСС.
Информацию о смерти советского и российского актера театра и кино подтвердил директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок. По его словам, Этуш скончался в больнице, куда его доставили в пятницу.
Источник агентства из окружения артиста сообщил о том, что ранее Этуш пережил обширный инфаркт. В последнее время в СМИ также неоднократно появлялись сообщения о госпитализациях артиста, последняя из которых пришлась на лето минувшего года.
Уточняется, что расходы на погребение оплатит государство и театр, в котором работал актер. Место и время церемонии прощания станут известны позднее.
Владимир Этуш родится в Москве в 1922 году. Во время Великой Отечественной войны он ушел добровольцем на фронт, где получил тяжелое ранение. Актер был награжден орденом Красной звезды, орденом Александра Невского и орденом Отечественной войны I степени. В качестве актера кино Этуш наиболее известен по ролям в фильмах "Кавказская пленница", "12 стульев", "Иван Васильевич меняет профессию", "Как Иванушка-дурачок за чудом ходил". В театре Этуш играл произведения Достоевского, Мольера, Шекспира, Шоу и других.
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