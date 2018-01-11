Украинец разобрал отопление в доме из-за "российского газа" и попал в психушку

На Украине житель Винницы отправится на принудительное лечение после того, как разобрал отопление в собственном доме, испугавшись российского газа. Мужчина был уверен, что дом отапливается российским газом, поэтому провел пять суток, разбирая газовый котел, а также все электроприборы в доме, сообщают "Вести".
Украинец не ел и не спал, пытался курить собственные документы. Он утверждал, что его преследуют и показывают по телевидению. Кроме того, мужчина пытался сорвать с отца красную рубашку, утверждая, что этот цвет "от дьявола".
Его задержали после заявления матери и заключения врачей областной психоневрологической больницы. Специалисты признали его больным, отметив, что его поведение представляет опасность для окружающих.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что еще одного гражданина Украины уличили в торговле местами в очереди на границе с Крымом. Его задержали у контрольно-пропускного пункта "Чонгар". За деньги мужчина обещал туристам "оказаться ближе к КПП". Предприимчивого украинца задержали пограничники.
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Если США в рамках санкций заморозят размещенные на их территории российские золотовалютные активы, это станет объявлением войны, считает экономист Михаил Хазин.
Если США в рамках санкций заморозят размещенные на их территории российские золотовалютные активы, это станет объявлением войны, считает экономист Михаил Хазин.
Каждый, кто в Израиле хотя бы месяц ходил на работу, знает, что зарплата могла бы быть и побольше. Репатриировавшийся кандидат экономических наук из России Илья Смагаринский попытался рассмотреть техники обращения евреев с деньгами.
28 декабря 1973 года в Париже увидела свет книга, которая для самих французов не имела толком никакого значения. "Архипелаг ГУЛАГ" Солженицына был издан 50-тысячным тиражом, и советские СМИ охотно острили по поводу его неликвидных залежей в магазинах Запада.