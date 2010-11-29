В Москве произошло частичное обрушение конструкции одной из башен "Око" в бизнес-комплексе "Москва-сити". Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
"Предположительно, упало стекло с 28-го этажа. На земле пострадавших людей и техники нет", - сообщил источник.
Комплекс небоскребов "Око" находится на 16-м участке Московского международного делового центра.
Главы Москвы и Подмосковья - Сергей Собянин и Борис Громов - утвердили сегодня план взаимодействия между двумя субъектами в сфере строительства, транспорта, природопользования, а также в других отраслях.
Ранее состоялась совместная коллегия исполнительной власти столицы и области, которую Громов назвал "перезагрузкой" отношений между регионами, а Собянин по окнчании переговоров заявил об уверенности в сохранении и развитии "добрых отношений".
План мероприятий для совместных решений в рамках сотрудничества Москвы и Московской области предусматривает партнерство в сфере градостроительной деятельности, транспорта, дорожного строительства, потребительского рынка и услуг, ритуального обслуживания, а также уточнение границ между регионами, развитие единой энергосистемы, инвестиционной политики, социальной сферы, работу в области природопользования и охраны окружающей среды, архивного дела, нормативно-правового обеспечения, информационное взаимодействие, говорится на сайте Правительства Московской области.
Заигрывания с Турцией оказались для России провальными, но втянувшись в них, надо делать крупные ставки, иначе проиграем, считает востоковед Семен Багдасаров.