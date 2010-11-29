Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

В Москве произошло обрушение конструкции башни "Око"

Происшествия

В Москве произошло частичное обрушение конструкции одной из башен "Око" в бизнес-комплексе "Москва-сити". Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Предположительно, упало стекло с 28-го этажа. На земле пострадавших людей и техники нет", - сообщил источник.

Комплекс небоскребов "Око" находится на 16-м участке Московского международного делового центра.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как Москва будет сотрудничать с областью в сфере строительства, транспорта и природопользования.

Главы Москвы и Подмосковья - Сергей Собянин и Борис Громов - утвердили сегодня план взаимодействия между двумя субъектами в сфере строительства, транспорта, природопользования, а также в других отраслях.

Ранее состоялась совместная коллегия исполнительной власти столицы и области, которую Громов назвал "перезагрузкой" отношений между регионами, а Собянин по окнчании переговоров заявил об уверенности в сохранении и развитии "добрых отношений".

План мероприятий для совместных решений в рамках сотрудничества Москвы и Московской области предусматривает партнерство в сфере градостроительной деятельности, транспорта, дорожного строительства, потребительского рынка и услуг, ритуального обслуживания, а также уточнение границ между регионами, развитие единой энергосистемы, инвестиционной политики, социальной сферы, работу в области природопользования и охраны окружающей среды, архивного дела, нормативно-правового обеспечения, информационное взаимодействие, говорится на сайте Правительства Московской области.

Темы башня стекло москва небоскреб обрушение москва-сити бизнес-центр экстренные службы
Новости Все >
Губерниев: полицейские изъяли компьютер и телефон Логинова
В номерах биатлонистов Логинова и Гараничева проходят обыски
Путин предложил проверять россиян на ВИЧ во время диспансеризации
Стало известно, когда выйдет продолжение сериала "Друзья"
В Москве произошло обрушение конструкции башни "Око"
Во Вьетнаме от коронавируса вылечили трехмесячную девочку
Google заблокировала 600 приложений за навязчивую рекламу
США в Сирии потеряли вооружение на 715 млн долларов
В Китае нашли существенную проблему у танка Type99A
Археологи заявили о возможной находке могилы Нефертити
Последние материалы
Сандерс рекомендовал России "держаться подальше" от выборов в США
Губерниев: полицейские изъяли компьютер и телефон Логинова
В номерах биатлонистов Логинова и Гараничева проходят обыски
Путин предложил проверять россиян на ВИЧ во время диспансеризации
Стало известно, когда выйдет продолжение сериала "Друзья"
В Москве произошло обрушение конструкции башни "Око"
Фруктоза в спортивном питании
Битва при Ватерлоо: история великого сражения
Бесхребетность или воля? Загадка знака Рыбы - Гороскоп дня
Жители Екатеринбурга попросили Мишустина спасти их от "уральского дровосека"
Популярное
Ближний Восток
Багдасаров рассказал, готова ли Россия к войне с Турцией

Заигрывания с Турцией оказались для России провальными, но втянувшись в них, надо делать крупные ставки, иначе проиграем, считает востоковед Семен Багдасаров.

Багдасаров рассказал, готова ли Россия к войне с Турцией
Шипулин назвал виновных в неудачах сборной России по биатлону
Биатлон
Шипулин назвал виновных в неудачах сборной России по биатлону
Мир. Новости мира
Раймонд Паулс наносит удар экономике Латвии
Военные новости
Броневик США пытался столкнуть российский "Тигр" с дороги в Сирии
Соломон Соловьев Бесхребетность или воля? Загадка знака Рыбы - Гороскоп дня Соломон Соловьев Петр Фадеев "Эксперимент": штрафы за парковку у собственных дач Петр Фадеев Любовь Степушова Втянуться в конфликт в Сирии Турции не позволит ее экономика Любовь Степушова
Комментарии
Курс доллара взлетел из-за коронавируса
В МИДе предположили причины задержания русской переводчицы в Испании
Белоруссия между интеграцией, переворотом и ударом США
"Орел" сложил крылья: варианты будущего России от западных знатоков
Очередному дипломату отказали в визе США
"Орел" сложил крылья: варианты будущего России от западных знатоков
"Орел" сложил крылья: варианты будущего России от западных знатоков
"Орел" сложил крылья: варианты будущего России от западных знатоков
"Орел" сложил крылья: варианты будущего России от западных знатоков
"Орел" сложил крылья: варианты будущего России от западных знатоков
"Орел" сложил крылья: варианты будущего России от западных знатоков
Эксперт: Украина представляет большой интерес для Европы
66-летняя Елена Проклова призналась, что делала пластику
Шипулин назвал виновных в неудачах сборной России по биатлону
Белоруссия между интеграцией, переворотом и ударом США
"Орел" сложил крылья: варианты будущего России от западных знатоков
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
В России могут появиться "путинки" вместо "хрущевок"
Втянуться в конфликт в Сирии Турции не позволит ее экономика
"Орел" сложил крылья: варианты будущего России от западных знатоков
"Орел" сложил крылья: варианты будущего России от западных знатоков
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ