России предложили ответить за свои слова по делу МН17

Докажите, что по делу о крушении МН17 использовались ложные доказательства. Так прокомментировала Bellingcat пост в твиттере первого зама постоянного представителя РФ при ООН Дмитрия Полянского о своей работе.
Он заявил, что все обвинения против Москвы построены на лжи. Исследовательская компания предложила Дмитрию Полянскому подтвердить свои слова.
Ранее "Правда.Ру" писала об итогах следственной группы и Bellingcat. Они сочли причиной крушения малазийского воздушного судна ЗРК "Бук", принадлежащий РФ. Москва отметила, что не признает своей вины, а большинство "улик" не выдержат маломальской критики. Кроме того, Россия предупредила, что не потерпит подобного тона в диалоге.
Напомним, авиакатастрофа пришлась на 17 июля 2014 года. "Боинг-777", отправившийся из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над украинской территорией. На борту было 298 человек, все они погибли.
Читайте также:
Москва отказывается быть "козлом отпущения" в деле крушения МН17
"Бук — ваш": Россию ведут под трибунал по MH17
Российский публицист Захар Прилепин попросил у президента страны Владимира Путина охарактеризовать ситуацию и планы украинских властей в отношении ЛНР и ДНР.
Депутаты Верховной Рады Украины обратились к секретарю СНБО Александру Турчинову с требованием предпринять срочные меры в связи с потерей "проукраинского контроля" в Одессе.
Американский президент заявил, что Россия должна вернуться в G8.
Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Конечно, этот шаг Асада согласован с Москвой, но не с Тегераном, высказал мнение видеостудии Pravda.Ru член президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян. Это предупреждение Грузии о том, чтобы она не воплощала свои планы вступления в НАТО.