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России предложили ответить за свои слова по делу МН17

Происшествия

России предложили ответить за свои слова по делу МН17. 387971.jpeg
Фото: REX/Shutterstock

Докажите, что по делу о крушении МН17 использовались ложные доказательства. Так прокомментировала Bellingcat пост в твиттере первого зама постоянного представителя РФ при ООН Дмитрия Полянского о своей работе.

Он заявил, что все обвинения против Москвы построены на лжи. Исследовательская компания предложила Дмитрию Полянскому подтвердить свои слова.

Ранее "Правда.Ру" писала об итогах следственной группы и Bellingcat. Они сочли причиной крушения малазийского воздушного судна ЗРК "Бук", принадлежащий РФ. Москва отметила, что не признает своей вины, а большинство "улик" не выдержат маломальской критики. Кроме того, Россия предупредила, что не потерпит подобного тона в диалоге.

Напомним, авиакатастрофа пришлась на 17 июля 2014 года. "Боинг-777", отправившийся из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над украинской территорией. На борту было 298 человек, все они погибли.

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Темы авиа россия самолет крушение
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