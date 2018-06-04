Зомби в южном Лондоне (видео)

В "Твиттере" появилось видео, запечатлевшее дорожную историю, которая начиналась вполне обыденно, а обернулась шокирующими событиями.

Синий фольксваген ехал по Лондон-Роуд (Кройдон, Великобритания). Ему пришлось заставить велосипедиста, ехавшего позади, свернуть, чтобы избежать удара.

Когда автомобиль застрял среди других машин и не мог продолжить движение, разъяренный велосипедист бросил свое средство передвижения, подбежал к автомобилю, вытащил массивный клинок "зомби-убийцы" и стал бить им по окнам, в то время как испуганный водитель мог лишь вжаться в сидение.

После того, как велосипедист перебежал на другую сторону автомобиля и разбил стекло со стороны водительского сидения, водитель выбежал из противоположенной двери и устремился прочь, преследуемый велосипедистом. Испуганный 19-летний владелец автомобиля, при попытке спастись, столкнулся с другим автомобилем. Позднее, когда подозреваемый в нападении убежал, хозяин фольксвагена вернулся в свою машину.

По информации пресс-службы Скотланд-Ярда, в среду, 30 мая, около 5 часов вечера полиция была вызвана в Кройдон по сообщению о порче автомобиля (было разбито стекло). Полиция установила последовательность событий, но никаких арестов произведено не было. Кто запечатлел случившееся, также неизвестно.

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