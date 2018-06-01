Лето по-русски: Поволжье завалило снегом

Жителей сразу нескольких регионов России утром 1 июня ожидал сюрприз — в первый день лета снег шел в республики Коми, на территории Пермского края, в Татарстане и Башкирии. Откапывать, конечно, никого не пришлось, но удивление и недоумение россияне испытали точно.

"Снег шел всю ночь и идет до сих пор. Он выпал в большинстве районов республики", — отметили в Гидрометцентре Татарстана.

Южная часть республики Коми и территория Пермского края из-за арктического вторжения оказались в зоне сильного похолодания. На данный момент в Перми +4 градуса по Цельсию, а в Сыктывкаре +7. Отметим, что среднесуточная температура в пятницу в Пермском крае угрожает быть на 12 градусов ниже нормы. Слабый снег идет в Перми до сих пор, а в северных районах даже установился временный снежный покров. Снежный покров летом, как сообщают синоптики, пермяки видят впервые с 2007 года.

Как отмечают метеорологи, падение влажного снега продолжится и в ночь на 2 июня. Жителей предупреждают, что стоит опасаться значительных по летним меркам заморозков — температура может упасть до -3 градусов по Цельсию. Существует вероятность того, что пятница войдет в историю как один из самых холодных летних дней за последние полвека.

Снег выпал также и в Самарской области, под Сызранью. По данным Приволжского УГМС, в ночь с пятницы на воскресенья жителям также стоит ожидать резкого падения температуры, но без осадков.

Мокрый летний снег заявил о себе и в Удмуртии. Сообщается, что заморозки ночью на почве достигали -4 градусов. Но вот день в регионе обещает быть теплым — синоптики прогнозируют плюсовую температуру от 7 до 12 градусов по Цельсию.

Летний снег также заглянул и в Башкортостан. Местные жители шутят, что погода сошла с ума, и в пору одевать валенки с шубой.

В Кировской области также не обошлось без летнего снегопада. По утверждениям местных синоптиков, Киров ждут серьезные и продолжительные заморозки — в ближайшие трое суток в регионе столбик термометра не поднимется выше минус 3 градусов.

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