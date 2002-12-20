НЛО - секретные материалы?

Среди широко обсуждаемых в массовой печати вопросов популярной продолжает оставаться тема НЛО — неопознанных летающих объектов. Эта проблема неоднократно затрагивалась и публикациями в нашей газете, но многие материалы оставались недоступными даже после разрушения СССР. Сегодня эти ограничения сняты.

В предлагаемой читателю беседе показано, как было организовано исследование аномальных явлений в СССР, какие силы участвовали в решении этой задачи и какие были получены результаты.

Интервью нашему корреспонденту Адель Алексеевой дает старший научный сотрудник Полярного геофизического института КНЦ РАН Сергей Черноус, в свое время член Комиссии по аномальным явлениям Отделения общей физики и астрономии АН СССР.

— Когда начался пик ажиотажного интереса к возможному вторжению инопланетян?

— В середине семидесятых годов обсуждение проблемы НЛО становится явлением общественной жизни страны, особенно в среде научно-технической интеллигенции. Обильную пищу для ажиотажного интереса давали "лекции" отечественных уфологов и многочисленные материалы, основанные на зарубежных публикациях.

Они читались в институтах, на различных предприятиях и даже в воинских частях. Надо сказать, что эти лекции были весьма популярны и собирали полные залы. В таких условиях настроить общественное мнение на волну чрезвычайной важности контактов с братьями по разуму не представлялось слишком сложной задачей, тем более что ученые не отрицали теоретическую возможность существования внеземных цивилизаций. В Академии наук СССР, в редакциях газет и журналов, в частных собраниях накопилось огромное количество сообщений с описаниями странных явлений и просьбами дать этому "феномену" научное или просто разумное объяснение.

Для комплексного исследования проблемы необходимо было создать рабочий коллектив с привлечением ученых различных специальностей. Такой коллектив был создан. Формальным поводом для этого явилось "петрозаводское чудо" 20 сентября 1977 года, когда на исходе ночи жители северо-западного региона СССР в течение нескольких минут наблюдали развитие крупномасштабных световых явлений: "звезду с лучами света", "медузу", "небесные прожектора" и т. п. Так стартовала государственная программа изучения феномена НЛО, продолжавшаяся более 13 лет, до 1991г. В настоящее время такие работы не проводятся, хотя в отдельных случаях сотрудники Академии наук выступают экспертами по проблеме.

— Состав участников комиссии, надо думать, был более чем представительный.

— Координатором исследований Минобороны и Академии наук был полковник генштаба Б. Соколов. Генерал-лейтенант В. Балашов, начальник одного из центральных военных Научно-исследовательских институтов, был руководителем военного раздела программы. В Академии наук исследования возглавил академик-секретарь отделения общей физики и астрономии В. Мигулин, крупнейший специалист в области распространения радиоволн и космической геофизики. В состав организаций-исполнителей входили институты Академии наук, высшей школы, организации Госкомгидромета.

— Работа, конечно, была секретной?

— В Академии наук все совещания были открытыми. Работы публиковались. Конечно, в некоторых аспектах, вне академических исследований, тема могла быть закрытой, ибо формально она принадлежала к оборонной тематике. Кроме того, в начале работ допускалась вероятность происхождения странных явлений в результате военно-технических экспериментов. И, наконец, не исключалась возможность использования некоторых вероятных свойств НЛО в военных интересах.

— Сегодня сняты все запреты, не позволявшие говорить об этом открыто?

— Большинство наших государственных секретов давно продано "демократами", пришедшими к власти. Обратным порядком эта информация поступает теперь к нам с Запада. Несколько лет назад шведские коллеги подарили мне папку с отчетом и материалами КГБ по данной проблеме. А если купить, к примеру, свежую книгу М. Герштейна "По ту сторону НЛО", где, в частности, он обсуждает и деятельность нашей комиссии — там можно найти массу документов, вплоть до подробностей переписки воинских частей и инструкций по наблюдениям НЛО.

— По каким направлениям строилась работа комиссии?

— Приоритетными версиями возможного происхождения НЛО считались:

НЛО — это продукт человеческой деятельности;

НЛО — манифестация природных процессов на Земле, в ее атмосфере и в космосе;

НЛО — проявление деятельности внеземных цивилизаций.

Последняя версия была не без дискуссий принята для обеспечения научной корректности подхода. В программе было два направления: военно-прикладное и научное. Военных интересовало возможное воздействие НЛО на работу техники и личного состава. Академия наук ставила своей задачей исследование физической природы явлений и их воздействие на окружающую среду.

Программа во многом держалась на интересе и энтузиазме ученых и была, быть может, одной из самых дешевых среди научно-исследовательских работ по оборонной тематике. В 1980 году до всех войсковых частей была доведена директива Генштаба, предписывавшая правила документирования факта обнаружения "НЛО" в войсках и порядок представления сообщений в зависимости от срочности и важности. Этой директивой армия была поставлена на 13 лет в режим дежурного наблюдения на всей территории СССР и в Мировом океане. Никто и нигде в мире не организовывал столь масштабное исследование. Данные поступали также из гидрометеослужбы, от случайных наблюдателей, анализировались публикации в зарубежных средствах массовой информации.

Материал просеивался и использовался специалистами в области геофизики и геохимии, космической физики, физики плазмы, баллистики и других направлений. Предпочтение отдавалось документированным материалам: фотографиям, фильмам, радиотехническим измерениям. Несколько раз в год комиссия собиралась на коллективное обсуждение результатов.

— И каковы же были результаты?

— Самым удивительным и интересным явилось то, что, несмотря на собранный банк экспериментальных данных из тысяч наблюдений армии и гражданских организаций не было получено ни одного сообщения о посадке "НЛО", ни одного о контактах с "пилотами НЛО", ни одного о похищениях людей "НЛО". Видимо, на период тринадцати лет действия проекта инопланетяне объявили мораторий на посещение Земли.

Более серьезный вывод, следующий из этого факта, — несостоятельность гипотезы инопланетного происхождения "НЛО". Подавляющее большинство явлений, воспринимаемых очевидцами как НЛО, связаны с технической деятельностью человека и различными природными событиями. Более 90% случаев обусловлены летательными аппаратами, высотными аэростатами, запусками и маневрами ракетно-космической техники и подобными экспериментами. Около 9% составляют свечения: от наблюдаемых астрономических объектов до редких оптических явлений в атмосфере.

Часто задается вопрос: "как быть с тем процентом или долями процента неидентифицированных событий, может, это и были "настоящие НЛО"? При тщательном анализе выяснилось, что эти события были не идентифицированы только потому, что не было получено достаточной информации, однозначно определяющей характеристики события и его положение во времени и пространстве.

— Что вы можете сказать по поводу недавней статьи в "Комсомольской правде" "НЛО помогли создать американцам супероружие", где приводится интервью с ведущим специалистом Минобороны по аномальным аэрокосмическим явлениям полковником А. Плаксиным?

— Я знаком и с этой статьей и с Плаксиным. Он долгие годы руководил группой исследований аномальных явлений в 22-м Центральном НИИ Минобороны и внес большой вклад в работу комиссии по АЯ. Главное его утверждение, может быть, и справедливо — некоторые современные достижения американского военно-промышленного комплекса могли родиться в лабораториях, исследовавших аномальные явления. Но вот утверждение о том, что мы прозевали создание супероружия в США, представляется весьма сомнительным.

Речь идет о пущенной в строй в 1997 году на Аляске станции HAARP с мощной излучающей системой (3.5 мегаватт). Некие специалисты считают, что это глобальная микроволновая печь, которая может поджарить на подлете к США ракеты противника. А заодно разрушить радиосвязь, изменить магнитное поле планеты, повлиять на климат и вызвать аварийные ситуации в энергосистемах. На самом деле это далеко от истины.

Действительно, подобный передатчик может несколько нагреть электроны в локальных областях атмосферы на больших высотах. Но это отнюдь не означает, что плазма будет разогрета. Да и мощность 3.5 Мватт — это эффективная, а не реальная величина, которая на много порядков меньше. Изменения геомагнитного поля есть, но они настолько малы, что зарегистрировать их само по себе большое научно-техническое достижение. Научные исследования, проводимые с помощью подобных радиопередатчиков, направлены на изучение электродинамики ионосферы. Это говорится не понаслышке. Дело в том, что обнаружение нагрева ионосферы радиоволной (эффект Гетманцева) продемонстрировано впервые советскими учеными, в числе которых было несколько сотрудников Полярного геофизического института. Это открытие было сделано с помощью аналогичного Аляскинскому передатчика, расположенного вблизи Мончегорска.

С начала "перестройки" этот стенд был закрыт и разрушен, и в настоящее время специалисты института проводят исследования на стенде в районе норвежского города Тромсе.

— Вам самому приходилось наблюдать НЛО?

— Аномальные явления (АЯ) наблюдал неоднократно, и всегда это были либо рукотворные "НЛО", либо редкие явления в атмосфере. Впервые это было на Земле Франца-Иосифа. Представьте — над ночной арктической пустыней появляется шар. Незабываемое зрелище! Это были первые эксперименты по исследованию свойств верхней атмосферы с помощью искусственных облаков, выбрасываемых с борта геофизической ракеты.

Впоследствии много раз приходилось наблюдать и регистрировать еще более красочные и необычные явления и при проведении различных экспериментов и при испытаниях ракетно-космической техники. На юге Украины повезло увидеть в лучах заходящего солнца выброс десанта с танками на парашютах. Этот сюжет очень напоминал традиционные картинки НЛО, которые рисуют в книжках уфологи.

А полярные сияния! Все многообразие их форм и красок трудно вообразить. Неподготовленному наблюдателю, увидевшему, например, разноцветные петли или красные пятна, может прийти в голову все что угодно. Вот сейчас готовлю ответы на Ваши вопросы, а за окном, над Хибинами, видны редкие формы облаков, напоминающие склеенные тарелки. Такие облака фигурируют в международных анналах уфологов, как бразильский феномен НЛО. Через мои руки прошли сотни фотографий и фильмов аномальных явлений.

— Как складывались отношения Комиссии со средствами массовой информации?

— Этот вопрос заслуживает особого разговора. Дело в том, что комиссия в обязательном порядке осуществляла научно-техническое рецензирование (не путать с цензурой) материалов, представляемых в журналы, газеты и другие масс-медиа.

Проблема же, действительно обусловленная ограничениями, была связана с эффектами испытаний военной техники, но по недосмотру издателей иногда пропускалась. В качестве примера можно привести статью В. Вострухина "Ровно в 4.10" в газете "Труд" в 1985 году. В ней описывалось событие, наблюдавшееся экипажем рейсового самолета Тбилиси — Ростов — Таллинн на трассе в районе Минска. "Оглядывая взглядом свою часть неба, второй пилот заметил справа сверху немигающую крупную звезду… Из пятнышка возник тонкий-тонкий лучик света и отвесно упал вниз до самой земли. Луч света расширялся, превращаясь в яркий световой конус, возник второй конус, шире, но бледнее первого, затем третий — широкий и совсем светлый… Какой же мощности должен быть этот прожектор?… Теперь они видели ослепительную белую точку, окруженную концентрическими цветными кругами… белая точка вспыхнула и на ее месте возникло зеленое облако…"Статья вызвала значительный резонанс, как в нашей стране, так и за рубежом, где она была перепечатана в десятках изданий ведущих стран мира. Наши читатели забросали письмами газеты, журналы и официальные учреждения с требованиями, советами и просьбами открыть всю правду об НЛО. На Западе появился шлягер "Я и моя крошка ровно в 4.10", а по дипломатическим каналам рядом европейских государств были заявлены ноты и сделаны запросы по поводу испытания в СССР нового оружия (лучевого?) в районе Минска.

На самом деле этот случай имел отношение к военной технике, но не в районе Минска, а намного севернее, над акваторией Белого моря, где проводились испытания баллистических ракет морского базирования. Феномен наблюдали во многих пунктах на северо-западе нашей страны и даже в Финляндии.

История эта имела неожиданное продолжение два года назад. Центральное телевидение организовало дискуссию об этом событии в рамках серии передач "Как это было" с известным ведущим В. Шкловским. А. Плаксин, Ю. Платов — фактически возглавлявший исследования в Академии наук, и я были приглашены для участия в этой передаче, мы заранее обсудили, кто о чем будет говорить. В зале присутствовали также один из членов экипажа бортмеханик Г. Козлов, автор статьи В. Вострухин и бывший редактор газеты "Труд" Л. Кравченко.

При записи в студии было много молодежи, представляющей зрительскую "тусовку". Мне, как ответственному за наблюдения аномальных явлений на Севере, в течение 5 минут удалось объяснить, что и откуда летело, в каких условиях это видел экипаж, и почему жителей Мурманской и Архангельской областей такими штуками не увидишь. Выступление было записано телекамерами.

Что же увидели зрители РТР на экране? Из сюжета следовало, что это загадочное явление до сих пор не понято и загадка не разгадана, что именно после облучения "прожектором с НЛО" двое пилотов заболели неизлечимой болезнью, и как жестоко пострадали свободомыслящие журналисты, допустившие эту публикацию.

Все это аранжировалось общими вопросами на тему АЯ и НЛО и рассуждениями о том, как было страшно жить в СССР в условиях цензуры. Материал по существу заявленной передачи — о причине аномального явления "Ровно в 4.10" в сюжет, показанный зрителям, не вошел. По-видимому, простые и неопровержимые заключения не вписались в авторский замысел режиссера: преподнести сенсацию и тонко охаять советское время.

К счастью, такие отношения с журналистами были не всегда. В свое время Комиссия анализировала киноматериалы, демонстрирующие вскрытие "пришельца-гуманоида", якобы пилота разбившегося в 1947 году вблизи американского местечка Росвелл корабля инопланетян. Нам удалось сделать к полученному из Англии фильму комментарий специалистов, в том числе Главного патологоанатома Армии А. Смолянникова. И, несмотря на то, что заключение экспертов не подтверждало "сенсацию", съемка была выпущена без купюр.

В заключение хотелось бы вот что еще заметить. Развитие науки вообще идет широким фронтом. Кто-то всю жизнь изучает одну необычную химическую реакцию, другой — устройство птичьего крыла, у одних маленький коллектив, другие работают в гигантском институте. Но если намечается прорыв в какой-то области — в нее вбрасываются огромные силы. Не сомневаюсь, что если бы был найден хоть один достоверный факт или доказательство существования внеземных НЛО, то в этом направлении уже бы работали большие научные коллективы. Даже в наше время, когда бюджет всей Академии наук соизмерим с бюджетом не самого крупного университета США. А увлеченных научным поиском людей России не занимать.

НЛО — секретные материалы? Полярная правда (Мурманск).- 11.12.2002.