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Наталья Синица

"Бермуды" над Балтикой?

Непознанное » Уфология

Феномен Бермудского треугольника проявляется и на Балтике. Об этом заявили польские ученые, исследовав ряд "необъяснимых " фактов.

"Бермуды" над Балтикой?

Ранним утром 23 августа 1979 года два рыболовных бота вышли из порта Хель в Гданьском заливе и прибыли в район промысла, находившегося в 70 километрах от берега, у самых границ советских территориальных вод. Там уже находились два советских траулера, а вдалеке шло торговое судно.

Начали лов. Внезапно в небе появилось несколько красных шаров. Несмотря на "зигзаги", которые проделывал ботик по приказу капитана, один из шаров повторял все маневры судна так, что все время находился впереди и точно перед его носом. Вскоре членов команды охватил непонятный страх, они почувствовали головную боль и тошноту, стало трудно дышать, появились признаки помутнения сознания. Одновременно на боте перестали работать все электроприборы.

Наконец, после многократных изменений курса судна, красный шар взмыл вверх и исчез. Электроприборы заработали. Оба судна изменили курс и сразу же пошли к берегу, на базу в Халь. Членов команды тут же обследовали врачи военно-морской базы, но кроме нервного расстройства и. упадка сил никаких отклонений не обнаружили.

Газета Войска Польского 5 марта 1992 года сообщила, что на Балтике есть свой "Дьявольский треугольник". Речь шла о загадочной (и не первой) гибели рыболовного бота. Трагедия случилась в ясную безветренную погоду и произошла почти мгновенно. Судно и его оборудование было в полной исправности. Когда лов был закончен, судно лежало в дрейфе с выключенным двигателем. На палубе команда выбирала рыбу из сетей. Внезапно без каких-либо причин бот резко накренился и почти лег бортом на воду. Моторист бросился в машинное отделение, чтобы запустить двигатель. Но не успел. Бот перевернулся и стал тонуть. Из восьми членов экипажа спаслись семеро. Отважный моторист погиб.

Один из ведущих польских уфологов, Роберт Леснякевич, считает, что к подобным трагедиям на Балтике (так же как и в Бермудском треугольнике) причастны НЛО. Сценарий развития событий может быть таким: НЛО зависает над судном и, воздействуя своими энергетическими полями, парализует людей и приводит в нерабочее состояние все технические устройства. Дальше, по мнению уфолога, может осуществиться один из следующих вариантов:

  • судно переносится в пространственно-временное измерение иного мира;
  • судно переносится на другую планету или во внутренний подземный мир нашей планеты (в соответствии с гипотезой о существовании под землей городов-царств Агарты и Шамбалы);
  • энлонавты забирают с судна только людей, а судно топят;
  • энлонавты забирают команду судна, а само судно не трогают, и оно превращается в "Летучего голландца", который дрейфует без видимых признаков повреждений.

Уместно добавить, что через 13 дней после появления НЛО над рыболовными ботами, а именно — 5 сентября 1972 года, около четырех часов утра светящийся красный шар появился над автомашиной "скорой помощи" на побережье Гданьского залива. Кроме четырех медиков шар наблюдали еще двое случайных прохожих. На этот раз никакого воздействия на людей шар не оказал.

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Автор Наталья Синица
Наталья Синица — журналист, бывший корреспондент новостной службы Правды.Ру
Темы польша прибалтика
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