"Голоса с того света" слышат те, кто верят в сверхъестественное

В научном издании Mental Health, Religion and Culture были опубликованы результаты исследования, проведённого психологами Питером Мозли из Университета Нортумбриа и Адамом Пауэллом из Даремского университета (Великобритания), которые попытались разобраться в том, какое количество людей может "слышать" странные голоса, и связано ли это с наличием у них паранормальных способностей.

Всего лишь галлюцинации?

Очень многим людям, порой, кажется, что они слышат чьи-то голоса, когда рядом никого нет. Нередко этому феномену приписывают потустороннее происхождение. Например, женщине, у которой умер муж, может казаться, что покойник с ней разговаривает.

Не всегда голоса слышатся в виде звуков. Некоторые "контактёры" утверждают, что они могут появляться в виде мыслей в голове, но при этом человек, как правило, осознаёт, что общается с мёртвыми.

Однако, зачастую или сам "контактёр", или его окружение уверены, что это "галлюцинации", "померещилось" и прочее.

Правда, есть и профессиональные медиумы и спириты — специалисты по общению с духами, которые уверены, что действительно вступают в контакт с выходцами с того света.

Это норма!

Мозли и Пауэлл решили опросить 65 человек, которые, как считается, обладают даром ясновидения и входят в Национальный союз спиритуалистов Великобритании, а также 143 рядовых пользователя соцсетей.

44,6% спиритуалистов сообщили, что они ежедневно слышат потусторонние голоса, а 79% заявили, что это является для них частью повседневной жизни, и они не видят в этом ничего необычного.

Большая часть этих людей рассказала, что "слышат" голоса исключительно в виде мыслей, возникающих в их голове, а 31% — что слышат их как голоса извне. Кроме того, эти люди были в целом больше склонны верить в различные паранормальные явления, и им было безразлично, что о них подумают в связи с этим окружающие.

Медиумы и "немедиумы"

В большинстве случаев медиумы стали слышать "голоса с того света" ещё в детстве и юности. В среднем, это начиналось в возрасте 21,7 года. У многих подобный опыт был связан со способностью входить в транс и видениями.

"Спиритуалисты обычно сообщают о необычных слуховых переживаниях, которые являются положительными, начинаются в раннем возрасте и которые они часто затем могут контролировать", — прокомментировал Мозли.

Среди тех, кто не причисляет себя к медиумам, различные визуальные и слуховые эффекты подобного рода также чаще встречались у тех, кто склонен верить в сверхъестественные феномены. Но многие из этих людей просто не решаются рассказывать о своём опыте, боясь, что их сочтут психически нездоровыми.