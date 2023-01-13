Природа вещих снов легко объяснима

Многие люди верят в то, что сны могут предсказывать будущее. Поэтому так популярны сонники.

Учёные же относятся к этому довольно-таки скептически. Они считают, что большинство "вещих" сновидений, на самом деле, связаны с работой нашего подсознания, а не вмешательством каких-то иррациональных сил. Но всё-таки остаётся небольшой процент эпизодов, которые сложно объяснить какими-либо рациональными причинами.

Феномен "озарений"

Ни для кого не секрет, что иногда во сне приходит решение задач, которыми человек занимается наяву. Самый известный такой пример связан с именем знаменитого русского учёного Дмитрия Менделеева, которому во сне привиделась периодическая таблица химических элементов. Ему оставалось, проснувшись, лишь зарисовать её по памяти…

Изобретатель швейной машинки Элиас Хоу долго не мог сообразить, как расположить игольное ушко, чтобы верхняя и нижняя нити зацеплялись друг за друга. Как-то раз ему приснилось, что вокруг него водит хоровод племя диких аборигенов. Во время пляски они то опускали, то поднимали свои копья, при этом Элиас заметил, что в углу острия каждого из орудий имеется дырочка. Так Хоу пришло в голову, что проблема будет решена, если разрезать иглу у основания.

Один из звёзд "Битлз", Пол Маккартни, рассказывал, что мелодия знаменитой Yesterday тоже явилась к нему во сне, и он успел записать её на первом попавшемся клочке бумаги.

Поэтам снятся стихи,

писателям — сюжеты романов и рассказов,

художникам — сюжеты картин…

Распространённое объяснение состоит в том, что, если человек напряжённо думает о какой-то проблеме, то во сне может прийти её решение — это просто работа подсознания. Подсознание творческих же людей всегда открыто для новых идей.

Просто информация!

Порой нам снятся сны, которые, по нашему мнению, предвещают скорую смерть близких. Но, если человек в реальности болен, и мы это видим, то неудивительно, что нам снится, скажем, что он прощается с нами. Также мы можем бессознательно воспринимать какую-то информацию о человеке, которая может потом сформироваться в сюжет сновидения.

Бывает, мы сами больны, но наяву не обращаем внимания на дискомфорт в тех или иных органах и частях тела. Однако, во сне нам может привидеться огромная жаба, сидящая на том самом месте, где находится очаг болезни. Так наш мозг сигнализирует нам о недуге.

Сон о пропавшей кошке

Но какие же сновидения можно считать вещими? Или их вообще не бывает? Однако, 50-летней Никки Майринг-Томас, проживающей в городе Талибонд (Уэльс, Великобритания), недавно удалось обнаружить свою исчезнувшую кошку именно благодаря такому сну.

Одним утром трёхлетняя любимица Никки по кличке Инка, как всегда, отправилась на прогулку, но к вечеру не вернулась домой. Хозяйка подумала, что животное могло быть сбито машиной. Она обыскала соседние улицы, но Инки нигде не было — ни живой, ни мёртвой.

Четыре дня спустя после исчезновения кошки женщине приснилось, что Инка находится в старинной церкви Святого Давида неподалеку от её дома. Церковь была давно закрыта, поэтому никто туда не ходил.

Никки никогда не верила в подобные вещи, но на всякий случай решила проверить это место. Когда она подошла к церкви, то заметила, что маленькое окошко в задней части постройки разбито. Тогда женщина позвала кошку по имени и сразу же услышала тихое мяуканье. Затем Инка подбежала к окну и забралась на подоконник. В конце концов, Никки удалось вызволить животное. Когда она принесла кошку домой, та сразу же кинулась к своей миске с кормом.

Но ведь Никки и не подозревала, что Инка может быть в церкви, ей это даже не приходило в голову! Значит, кошка каким-то образом послала ей во сне "сигнал" о том, где находится? "Может быть, во мне проявилась ведьмовская сторона", — предполагает Никки.

Способность к "подключениям"

Думается, у женщины имеются скрытые способности к ясновидению. Провидцев среди человечества не так уж много, но отрицать этот феномен нельзя. У одних он проявляется спонтанно, от случая к случаю, у других — достаточно часто. Некоторые предсказатели становятся знаменитыми на весь мир.

Тем не менее, ряд исследователей полагают, что дело тут не в контактах с некими потусторонними силами, а в свойствах человеческого мозга "подключаться" к некоему глобальному континууму и черпать оттуда информацию. Просто пока не совсем ясны механизмы, которые позволяют это осуществлять.

Скорее всего, истинные вещие сны тоже "из этой оперы", ведь во сне мозг входит в особый режим, и ему проще настроиться на "запредельные" сферы.