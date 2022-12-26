Участники "Алгонкинской тусовки" остались в стенах отеля в виде призраков

В центре нью-йоркского Манхэттена есть отель "Алгонкин", где примерно с 1919 по 1932 год любили собираться писатели, поэты, художники, актёры, драматурги, критики, журналисты и другие представители творческих кругов. Говорят, и сегодня здесь можно встретить их призраков.

Продуктивные обеды

Первыми участниками тусовки стали сотрудники издательства Vanity Fair, писатели и журналисты Дороти Паркер, Роберт Бенчли и Роберт Шервуд. Издательство находилось прямо за углом гостиницы, и троица регулярно ходила сюда обедать.

В августе 1919 года они впервые собрались в Розовом зале, где принялись острить над присоединившимся к ним театральным критиком Александром Вулкоттом, который очень любил вспоминать, как он был на фронте во время Первой мировой. Разумеется, это совсем не было смешно, но дело в том, что Вулкотт начинал с этих воспоминаний буквально каждое своё высказывание.

Собеседники так прекрасно провели время, что решили устраивать встречи ежедневно, тем более, что всё равно им требовалось каждый день обедать. Они острили друг над другом, обменивались мнениями, идеями — словом, занимались тем, чем обычно занимается так называемая творческая интеллигенция. Постепенно к ним присоединялось всё больше участников.

Помимо уже названной четвёрки, это были Фрэнклин Адамс, Джордж Кауфман, Хейвуд Браун, Гарольд Росс, Рут Хейл, Джон Питер Туи, Марк Коннели. Бывали тут актриса Таллула Бэнкхед, драматурги Ноэл Кауард и Эдна Фербер, комик Гарпо Маркс и многие другие, чьи имена сегодня, возможно, вам мало что скажут. Но тогда, по крайней мере, часть их была на слуху.

Сами они называли себя "Порочным кругом", хотя окружающие чаще именовали их "Алгонкинским Круглым столом". Стол был действительно круглым, его специально для постоянных клиентов заказал тогдашний владелец гостиницы Фрэнк Кейс. Он даже приставил к литераторам отдельного официанта. Кроме того, Кейс распорядился, чтобы на столе всегда были бесплатные булочки и сельдерей, так как знал, что эти посетители небогаты. Но, видимо, ему было лестно, что в его заведении собираются творческие люди, ведь они делали ему рекламу.

"Ядовитая команда"

Основным занятием алгонкинских "рыцарей" являлась критика. Эдна Фербер называла своих компаньонов по алгонкинским обедам "Ядовитой командой". Она писала:

"Мне никогда не доводилось встречать более жёсткую и циничную группу людей. Они были безжалостны, если что-то было им не по вкусу. Но если же им нравилось то, что вы сделали, похвала их была шумной и искренней".

У "алгонкинцев" в ходу были розыгрыши, а также популярные тогда игры в покер и криббедж. В Розовом зале было положено и начало многим творческим проектам. Например, Джордж Кауфман, Эдна Фербер и Марк Коннели работали здесь над известными театральными постановками, такими как "Далси" и "Королевская семья".

Именно благодаря знакомствам, завязавшимся в "Алгонкине", Гарольд Росс в 1925 году сумел основать журнал "Нью-Йоркер", куда пришли работать Дороти Паркер в качестве литературного критика и Роберт Бенчли в качестве театрального. Как известно, еженедельник выходит до сих пор.

К середине 1920-х годов "Алгонкинская тусовка" прославилась на всю Америку. Некоторые зеваки специально приходили в гостиницу, чтобы поглазеть на знаменитостей. Были и такие, кто, пару раз побывав на обедах, потом повсюду хвастались, что принадлежат к "Порочному кругу".

Призраки вместо людей

Всё изменила Великая депрессия. Кто-то из участников тусовки уехал в Голливуд, кто-то просто занялся своими делами и перестал появляться на сборищах. Постепенно встречи прекратились. "Круглый стол" изжил себя, так, порой, бывает.

Тем не менее, участники "Алгонкинского Круглого стола" оказали такое влияние на умы современников и последующих поколений, что даже сам убиенный президент Джон Ф. Кеннеди как-то раз произнёс:

"Когда я рос, у меня было три желания. Я хотел быть героем, как Чарльз Линдберг, выучить китайский и стать членом "Алгонкинского Круглого стола"".

Об "Алгонкинской тусовке" был снят документальный фильм "Десятилетний ланч: Легенда Алгонкинского круглого стола", который в 1987 году удостоили "Оскара". А в 1994 году вышла художественная картина "Миссис Паркер и Порочный круг", где история рассказывается от имени Дороти Паркер, которая с возрастом заимела серьёзные проблемы с алкоголем и вообще была не в лучшей форме. Её роль в фильме сыграла известная актриса Дженнифер Джейсон Ли.

Розовый зал со временем был перестроен, и там ничего необычного, вроде бы, не наблюдается. Однако, по преданию, в лифте отеля якобы и по сей день можно встретить фантомы тех, кто тогда собирался за "Алгонкинским Круглым столом". А ещё время от времени там слышится голос, напевающий песню 1920-х годов прошлого века. Люди уходят — призраки остаются.