В закрытой Ньюгейтской тюрьме водится призрак зловещего Чёрного пса

Ньюгейтская тюрьма некогда считалась главным исправительным заведением Лондона. Условия содержания в ней были так ужасны, что со временем сюда стали отправлять только осуждённых на казнь, а потом тюрьму и вовсе закрыли. Однако, по Лондону до сих пор ходят слухи о призраке чёрного пса, история появления которого связана с одной из трагедий, приключившихся в этих стенах.

В царстве кошмаров

Тюрьма располагалась на улице Ньюгейт-стрит, поблизости от Центрального уголовного суда Олд-Бейли.

Убийцы,

грабители,

фальшивомонетчики,

те, кого обвиняли в колдовстве и сатанизме,

содержались в подземных темницах, закованные в цепи или колодки.

В 1423 году здание полностью перестроили. Теперь оно вмещало около 300 арестантов и делилось на три части или стороны:

"Господскую", в которой условия содержания заключенных были комфортнее, так как там находились те, кто мог платить за еду и питье;

"Общую", где содержались должники и преступники, не имевшие средств;

"Давильню", предназначенную для "особых узников".

Больше всего страдали заключённые "Общей стороны", так как у них не было денег и связей, и им доставались издевательства от надзирателей, которые в Ньюгейте всегда славились своей жестокостью и свирепостью.

Рассказывали, что одного узника тюремщики заставляли спать в гробу. Другой в наказание за что-то вынужден был провести две недели в неотапливаемом помещении без свечей и не умер только потому, что ежедневно получал кусок хлеба на полпенни. Ещё одна легенда гласит, что в 1537 году здесь приковали к столбам осуждённых за какое-то прегрешение четырнадцать монахов-католиков. И те находились в таком положении, пока не скончались голодной смертью.

Что же до "Давильни", то там арестантов регулярно пытали, "выдавливая" у них признания при помощи пыточных орудий.

Среди узников Ньюгейта числилось немало известных людей.

Автор "Робинзона Крузо" Даниэль Дефо угодил сюда за распространение сатирических памфлетов,

знаменитый авантюрист Джакомо Казанова — за двоежёнство,

актёр Бен Джонсон — за дуэль с коллегой по сцене…

Побывал здесь и знаменитый пиратский капитан Уильям Кидд, который прямо отсюда отправился на виселицу в Ист-Энд.

"Сувениры" на продажу

Как-то Ньюгейт посетила знаменитая филантропистка Элизабет Фрай. Её потрясли жуткие условия, в которых содержались арестанты. В частности, камеры представляли собой огромные залы, в которых скапливалось большое количество народа. Люди спали вповалку, повсюду царили смрад и антисанитария…

По результатам доклада Фрай Палата общин решила навести в тюрьме порядок. В 1859 году залы были разгорожены на одиночные камеры. Но условия содержания заключённых по-прежнему оставались очень тяжёлыми, о чем свидетельствует Чарльз Диккенс, описавший Ньюгейт в своём "Оливере Твисте" и других произведениях.

Так, обитатели камер спали на холодных каменных скамьях, и вся их постель состояла из одного лишь тонкого матраца. Кроме того, в качестве наказания за нарушения в тюрьме практиковались регулярные порки.

Во второй половине XIX века в Ньюгейт стали помещать только тех, кому выносили смертные приговоры. В мае 1902 года здесь состоялась последняя казнь, а всего через три месяца начались работы по сносу здания. Ещё через полгода на территории Ньюгейта был устроен аукцион по продаже тюремных "сувениров".

Орудия телесных наказаний распродавались по 5 фунтов 15 шиллингов за штуку, а гипсовые головы, изображающие знаменитых преступников, отбывавших тут заключение, — по 5 фунтов за единицу. Главные двери тюрьмы и позорный столб попали в Музей Лондона. Ныне на месте тюремного комплекса стоит новое здание суда Олд-Бейли.

Съеденный колдун

Именно с Ньюгейтской тюрьмой связана легенда о призраке Чёрного пса, который будто бы видели на улицах Лондона накануне казней и по ночам, когда в Олд-Бейли проходили судебные заседания.

Суть легенды такова. Мол, ещё в XII веке, при правлении короля Генриха II в Ньюгейт бросили не то местного колдуна, не то священнослужителя, баловавшегося оккультизмом. Условия содержания узников в те времена были так суровы, что они постоянно страдали от голода. И некоторые из заключённых стали каннибалами.

Среди жертв людоедов оказался и чернокнижник. Вскоре после того, как его умертвили и съели товарищи по заключению, явился фантом чёрного пса, который насмерть загрыз убийц… С тех пор это чудовище не раз видели в стенах тюрьмы, а также в её окрестностях, близ Сешн-Хаус.

Говорят, якобы призрак водится в этих местах и сейчас, когда тюрьмы уже нет и в помине. Очевидцы утверждают, что у них на глазах чёрная тень перепрыгивала через увитую плющом стену на Амен-корт, пробегала по двору Сешн-Хаус и растворялась в воздухе…