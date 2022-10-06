"Охота за привидениями" часто превращается в шоу с целью мистификации

Мустафа Гатоллари, участник американского шоу "Охотники за привидениями", признался, что ранее ему было стыдно рассказывать людям о том, чем он зарабатывает на жизнь, подобно тому, как если бы он объявил, что регулярно смотрит порно. Дело в том, что исследования паранормальных явлений очень легко фальсифицировать.

"Видеосенсации"

Если судить по результатам опросов, то 50% американцев верят в аномальные феномены, так как интерес к этой сфере подогревают многочисленные передачи, публикации в СМИ и сообщения в Интернете.

Например, демонстрируются ролики, на которых видны какие-то размытые движущиеся пятна или слышны странные звуки. При этом объявляют, что видео было заснято в каком-то месте, где, по легендам, обитают привидения.

Авторы таких роликов — как правило, блогеры, которые объявляют себя исследователями. Некоторые из них используют специальную технику, якобы способную зафиксировать паранормальную активность.

"Легко имитировать"

Но все "чудеса" могут объясняться манипуляциями, якобы доказывающими наличие контактов с потусторонними сущностями, говорит Гатоллари. Например, "исследователи" нередко используют в своей деятельности REM-модули — устройства, издающие звуковые сигналы, если обнаруживают движение, и указывающие на направление этого движения. То есть, если прибор вдруг срабатывает в пустом помещении, может создаться впечатление, что там есть кто-то невидимый — гость из потустороннего мира.

Однако? "паранормальную активность" очень легко имитировать, утверждает Мустафа:

"На самом деле, REM-модули можно даже активировать по желанию — и с довольно большого расстояния, в зависимости от модели — простым нажатием клавиши рации", — резюмирует он.

Ещё один весьма популярный "способ общения с духами" заключается в использовании фонарика. Оператор задаёт вопросы, и в ответ фонарик мигает. Или свет включается — выключается, как бы обозначая этим присутствие духа. Но, на самом деле, фонарик можно настроить так, чтобы срабатывал эффект короткого замыкания. Это просто фокус, уверяет Гатоллари.

Разоблачить трудно

Такие мистификации обычно осуществляются с целью пиара. Интересные видео, как правило, набирают большое количество просмотров и способствуют притоку новых подписчиков. А следовательно, и монетизации канала блогера. Чтобы разоблачить мистификацию, требуется специальная экспертиза, которую не всегда есть возможность провести.

Тем не менее, эксперт по непознанному склонен считать, что необъяснимые феномены действительно существуют.

"По моему мнению, слишком много людей пережили слишком много странного опыта, чтобы сбрасывать со счетов занятия паранормальными исследованиями как времяпрепровождение для заблудших любителей", — высказался он.

Выводы делать рано

Как "вычислить" настоящих "охотников за привидениями"? Скорее всего, они не станут гнаться за сенсациями и оперативно выкладывать ролики для просмотра. И не будут торопиться делать выводы из показаний приборов. Например, они могут просто заявить, что устройства зафиксировали превышение уровня магнитного поля. Но это ещё не значит, что в данном месте водятся какие-то потусторонние сущности. Магнитная активность может быть превышена и по другим причинам.

Известны также случаи, когда очевидцы рассказывают о призраках, а исследователи в этих местах ничего не фиксируют. Это может указывать на то, что исследование проводилось добросовестно, и скорее всего, рассказы о привидениях — просто легенды.