Жители мексиканского города защищаются от оборотней при помощи крестов

В маленьком мексиканском городке Кокойоке, расположенном в южном штате Морелос, недавно распространились слухи об оборотне. Дело в том, что на дверях городских домов вдруг начали появляться нарисованные известью кресты. Это древний способ защиты от сверхъестественных существ, известных как нагвали.

Всё зависит от дня рождения

Кокойок был основан в XI столетии индейским племенем тлауика. В XIII веке его завоевал вождь ацтеков Уицилиуитль. К XVI столетию город превратился в испанскую колонию, на его землях выращивался сахарный тростник.

По словам историка Густаво Гарибая, название города происходит от слова "койот", а койоты в местном индейском фольклоре нередко имеют репутацию оборотней — "нагвалей".

Согласно мезоамериканской календарной системе, дата рождения человека определяет, может ли он стать нагвалем. Каждый день в этой системе посвящён какому-либо животному. Задатки оборотней имеют те, кто родился в день ягуара, пумы или койота. Эти люди впоследствии становятся шаманами, способными превращаться в данных животных. Кроме того, они могут превращать в нагвалей других людей.

Кресты защитят от брухо?

Оборотней также называют брухо. Считается, что они могут превращаться в собак, сов, летучих мышей, волков или койотов. Это позволяет им пить человеческую кровь, присваивать чужое имущество.

Они могут заражать людей звериными болезнями и творить другие страшные вещи. Кто знает, может, и пандемия коронавируса — их рук дело…

Что же касается крестов, то, вероятно, эта традиция возникла, когда на территории Мексики стало распространяться христианство. Местные индейцы верили, что христианская символика поможет защититься от злых духов и колдовства.

У страха глаза велики?

В общем, среди жителей Кокойока началась паника. Один из них, Луис Сальгадо, поведал изданию El Sol de Cuautla, что сначала люди слышали загадочные звуки, а потом стали подвергаться атакам потустороннего существа. Жалоб поступало столько, что власти были вынуждены ввести с 22:00 комендантский час.

По мнению же самих представителей властей, за нагвалей, возможно, принимали грабителей, которые вторгались в дома.

Некоторые специалисты склонны полагать, что мифы о нагвалях и других подобных существах возникли из-за привычки индейских магов использовать в своих практиках и ритуалах галлюциногены, например кактус пейот или псилоцибиновые грибы, которые помогали войти в изменённое состояние сознания. В этом состоянии шаманов посещали различные видения, в том числе им могло казаться, что они превращаются в животных. Так что существование нагвалей пока остается лишь мифом.