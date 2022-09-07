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Автор Ирина Шлионская

Жители мексиканского города защищаются от оборотней при помощи крестов

Непознанное

В маленьком мексиканском городке Кокойоке, расположенном в южном штате Морелос, недавно распространились слухи об оборотне. Дело в том, что на дверях городских домов вдруг начали появляться нарисованные известью кресты. Это древний способ защиты от сверхъестественных существ, известных как нагвали.

Жители мексиканского города защищаются от оборотней при помощи крестов

Всё зависит от дня рождения

Кокойок был основан в XI столетии индейским племенем тлауика. В XIII веке его завоевал вождь ацтеков Уицилиуитль. К XVI столетию город превратился в испанскую колонию, на его землях выращивался сахарный тростник.

По словам историка Густаво Гарибая, название города происходит от слова "койот", а койоты в местном индейском фольклоре нередко имеют репутацию оборотней — "нагвалей".

Согласно мезоамериканской календарной системе, дата рождения человека определяет, может ли он стать нагвалем. Каждый день в этой системе посвящён какому-либо животному. Задатки оборотней имеют те, кто родился в день ягуара, пумы или койота. Эти люди впоследствии становятся шаманами, способными превращаться в данных животных. Кроме того, они могут превращать в нагвалей других людей.

Кресты защитят от брухо?

Оборотней также называют брухо. Считается, что они могут превращаться в собак, сов, летучих мышей, волков или койотов. Это позволяет им пить человеческую кровь, присваивать чужое имущество.

Они могут заражать людей звериными болезнями и творить другие страшные вещи. Кто знает, может, и пандемия коронавируса — их рук дело…

Что же касается крестов, то, вероятно, эта традиция возникла, когда на территории Мексики стало распространяться христианство. Местные индейцы верили, что христианская символика поможет защититься от злых духов и колдовства.

У страха глаза велики?

В общем, среди жителей Кокойока началась паника. Один из них, Луис Сальгадо, поведал изданию El Sol de Cuautla, что сначала люди слышали загадочные звуки, а потом стали подвергаться атакам потустороннего существа. Жалоб поступало столько, что власти были вынуждены ввести с 22:00 комендантский час.

По мнению же самих представителей властей, за нагвалей, возможно, принимали грабителей, которые вторгались в дома.

Некоторые специалисты склонны полагать, что мифы о нагвалях и других подобных существах возникли из-за привычки индейских магов использовать в своих практиках и ритуалах галлюциногены, например кактус пейот или псилоцибиновые грибы, которые помогали войти в изменённое состояние сознания. В этом состоянии шаманов посещали различные видения, в том числе им могло казаться, что они превращаются в животных. Так что существование нагвалей пока остается лишь мифом.

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Редактор: Алексей Ткаченко
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