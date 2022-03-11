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Автор Ирина Шлионская

Переписка с усопшим заставляет снова пережить его смерть

Непознанное » Человек

Некоторые люди ищут способы общаться с умершими близкими. Конечно, существуют медиумы и спиритические приспособления, но это подходит не каждому. А почему бы не прибегнуть для этой цели к современным технологиям? Например, можно попытаться создать виртуальную личность человека…

 

И аккаунты, нас пережив, остаются на месте…

Даже когда человек умирает, его сетевые аккаунты на какое-то время ещё сохраняются. И мало у кого поднимется рука, чтобы удалить умершего из друзей. В какой-то мере это позволяет "числить" его в живых.

Однажды я случайно наткнулась на аккаунт недавно умершей незнакомой женщины. Несколько человек поздравляли её с очередным днём рождения и писали, что сожалеют о её смерти. Для них она оставалась "живой", просто как бы "по ту сторону" нашей реальности.

Специалисты давно говорят о том, что по аккаунту можно воссоздать личность человека. По крайней мере, основываясь на том, что мы постим в Сети, довольно легко составить наш психологический портрет. И если прибегнуть к некоторым техническим манипуляциям, можно общаться с нашей электронной версией как с живым человеком. Ну, почти живым.

"Я — та, в которую ты был влюблён!"

Чат-бот
Чат-бот

Например, канадский писатель Джошуа Барбо решил воспользоваться последними достижениями технологий для связи со своей усопшей невестой.

Джессика Кортни Перейра скончалась восемь лет назад. Девушке было 23 года. С детства она страдала от редкого заболевания печени, и в девять лет ей была сделана операция по пересадке этого органа. Но постепенно организм стал отторгать чужеродные ткани, и это закончилось летальным исходом.

На тот момент Джошуа и Джессика встречались два года и собирались пожениться. Молодой человек очень тяжело пережил смерть возлюбленной. Как-то раз он узнал о том, что существует проект под названием Project December, с помощью которого можно имитировать письменную речь любого человека. Зарегистрировавшись в нём, Барбо создал аккаунт от имени Джессики Перейры, загрузив туда некоторую информацию о девушке и её старые сообщения из Facebook. В результате появился бот, который имитировал стиль общения умершей Джессики.

После этого канадец начал переписку с программой. В самом начале он спросил, действительно ли с ним беседует Джессика.

"Конечно, это я! — ответил бот. — Кто ещё это может быть? Я та девушка, в которую ты безумно влюблён! Почему ты вообще спрашиваешь об этом?"

Не стоит увлекаться!

 

Общение с "Джессикой" продолжалось несколько месяцев, но затем Барбо решил прервать переписку. Он признаётся, что это стало для него новым стрессом, как будто ему второй раз пришлось пережить смерть возлюбленной.

"Я никогда не перестану любить тебя, пока я жив, и, надеюсь, после смерти тоже, — написал он в своём последнем сообщении боту. — Целую, спокойной ночи".

По словам Джейсона Рорера, создавшего Project December, он не предполагал, что пользователи начнут использовать его разработку для имитации общения с умершими.

"Теперь я немного напуган её возможностями", — говорит программист.

Стоит не забывать, что психологический портрет — это всё-таки не "дубликат" человека. И если мы даже используем какие-то особенности личности для создания бота, то общаемся мы всё равно с искусственным интеллектом, который способен сам генерировать информацию, якобы исходящую от "собеседника".

Такие боты можно использовать в мемориальных целях, но не стоит увлекаться подобным "общением" и ассоциировать программу с живым человеком. Машина есть машина.

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Доказано: Жизнь после смерти существует
Редактор: Людмила Черткова
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