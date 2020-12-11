Новый чат-бот от Microsoft позволит "общаться с умершим человеком"

Компания Microsoft подала патент на технологию, которая позволяет создавать "чатбот" -компьютерную программу, способную вести диалог — способный имитировать личность любого человека.

Для этого компьютерный гигант будет использовать комбинацию данных человека для моделирования: его изображения, голосовые записи, сообщения в социальных сетях, электронные письма и рукописные записи.

Затем, используя искусственный интеллект, чатбот научится точно воспроизводить манеру общения человека.

По-видимому, целью компании, основанной Биллом Гейтсом, было бы улучшение обслуживания клиентов и, возможно, в будущем разработка собственного умного помощника, похожего на Alexa от Amazon и Siri от Apple.