Проследить свою родословную от Адама и Евы

Хотите выяснить, кем и откуда были ваши предки? Для достижения этой цели есть два пути. Для жителей России наиболее легким является копание в архивах. Увы, не все они полностью уцелели в минувшие лихолетья. Имеются и другие трудности. В некоторых странах с некоторых пор практикуют использование метода молекулярной генеалогии, позволяющего отследить происхождение как народов, так и индивидов отдельно по отцовской и материнской линиям.

Как известно, все дороги ведут в Рим. Начало такому передвижению было положено в незапамятные времена. Согласно новому исследованию, этот факт подтверждает самый подробный на сегодняшний день анализ изменения моделей генетических вариаций в некоторых странах Европы. Как на днях сообщила Американская ассоциация содействия развитию науки (American Association for the Advancement of Science), исследование показало динамику в истории народонаселения этого региона от эпохи мезолита до современности, включая взлет и падение Римской империи.

В период своего апогея Римская империя раскинулась на трех континентах, охватывая все Средиземноморье. На ее просторах в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке проживали десятки миллионов людей. Древний Рим был первым городом, в котором насчитывалось более миллиона жителей. Такого количества населения не было ни в одном городе Европы вплоть до рассвета промышленной революции, начавшейся почти 1 500 лет спустя.

Еще задолго до появления императорского Рима этот регион был важным культурным перекрестком между Европой и остальным Средиземноморьем. История Древнего Рима, как и центральной Италии, хорошо документирована в обширных археологических и исторических источниках, однако про генетическую историю региона известно немногое.

Маргарет Антонио (Margaret Antonio) со своими коллегами представил новую генетическую запись, основанную на данных генома 127 людей, извлеченных из 29 археологических памятников в Риме и его окрестностях. Эти показатели охватывают почти 12 000 лет предыстории и истории Древнего Рима.

Ученые обратили внимание на два основных сдвига, произошедших в доисторическую эпоху. Первый произошел примерно 7 тысяч лет назад, когда земледельцы времен неолита заменили охотников-собирателей периода мезолита. Второй совпал с эпохой бронзы, вероятно, был связан с увеличением торговли и обменом товарами с населением всего Средиземноморья.

Результаты показывают, что к моменту основания Рима генетические особенности древних жителей центральной Италии почти соответствуют таковым у современного населения. Тем не менее, утверждают авторы исследования, в течение исторического периода последних трех тысяч лет наблюдалось генетическое разнообразие, связанное с генетическим вкладом людей со всего Ближнего Востока, Европы и Северной Африки. Подобные изменения в значительной степени отражали основные события римской истории.

Изучение ДНК останков людей, похороненных на кладбище в Гилдхолле, возле английского Йорка, когда-то одного из крупнейших поселений римской Британии, позволяет предположить, что сюда попадали даже из отдаленных краев Римской империи. В то время как большинство скелетов имели генетические маркеры, напоминающие людей, живущих в современном Уэльсе, один из мужчин оказался обладателем генов, соответствующих генам современных сирийцев. Химический анализ его зубов подтверждает, что он вырос в пустынном климате.

Теперь представляете, кем могут оказаться предки, если мы сможем проследить нашу родословную от Адама и Евы.