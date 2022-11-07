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Автор Ирина Гусакова

Астролог Кройцер: "Полнолуние - идеальное время для планирования и новых дел"

Гороскоп

Наступающая неделя носит активный и созидательный характер. Главным её событием является полнолуние, чьи энергии продолжают на нас влиять ещё три дня после самого события. Постарайтесь на этой неделе уделить больше внимания личностному росту и развитию, гармонизации отношений с близкими. Более подробно — в нашем еженедельном гороскопе от ведического астролога Светланы Кройцер.

Астролог Кройцер: "Полнолуние - идеальное время для планирования и новых дел"

Гороскоп на неделю с 7 по 13 ноября

7.11, понедельник

День Луны, Луна в Овне, Луна растущая

Неделя начинается с легких и непринужденных энергий. Сегодня вы можете заниматься творчеством, давать в долг, назначать операции и проводить чистку организма. Кроме того, это время подходит для недалёких путешествий, занятий спортом и начала лечения.

08.11, вторник

День Марса, Луна в Овне, полнолуние

Энергии вторника довольно интенсивны. Постарайтесь контролировать свои эмоции. В день полнолуния благоприятно принимать ванну, поминать предков, гулять на природе и больше пить воды. Полнолуние — прекрасное время для планирования, начинания новых дел и просто наслаждения окружающим миром.

09.11, среда

День Меркурия, Луна в Тельце, Луна убывающая

В среду энергии довольно активны, поэтому постарайтесь сегодня сосредоточиться на бытовых делах. Лучше не начинать никаких новых проектов, для этого подойдут другие дни. Также сегодня благоприятно разрешать ранее не решенные вопросы и находить выходы из сложных ситуаций.

10.11, четверг

День Юпитера, Луна в Тельце, Луна убывающая

Четверг наполнен стабильной и равномерной энергией. Самое время начинать что-то новое, заключать долгосрочные договоры и принимать важные решения.

11.11, пятница

День Венеры, Луна в Тельце, Луна убывающая

Сегодня очень хороший день для творческих занятий, уборки, садоводства. Также сегодня можно начинать любые дела, для которых вы хотите добиться быстрых результатов. Этот день также благоприятен для начала обучения или интеллектуальных занятий.

12.11, суббота

День Сатурна, Луна в Близнецах, Луна убывающая

Энергии субботы довольно экспрессивны. Сегодня постарайтесь избегать конфликтов и выяснений отношений. Вместе с тем день подходит для избавления от всего ненужного и неиспользуемого. Старайтесь контролировать свои эмоции.

13.11, воскресенье

День Солнца, Луна в Близнецах, Луна убывающая

Воскресенье наполнено легкостью и энергией. Сегодня можно покупать транспортное средство, совершать переезд, проводить праздники. Если у вас не намечается никаких особенных событий, то день можно посвятить садоводству и бытовым делам. Очень благоприятно начинать лечение.

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