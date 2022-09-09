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Автор Ирина Гусакова

Астрологи: "Водолей, Рыбы, Весы и ещё три знака зодиака — самые ленивые"

Гороскоп

В жизни каждого человека бывают дни, когда одолевает страшная лень. Например, с утра нет сил встать с постели на работу, хочется отдыхать и бездельничать. Но кратковременная передышка только идёт на пользу перед очередным стартом. Хотя для некоторых людей — лень это скорее образ жизни. У них решение даже простых задач занимает больше времени, чем у других. Они скорее предпочтут посидеть на диване перед телевизором, чем устроятся на работу. Астрологи считают, что этому есть звёздное объяснение.

Астрологи: "Водолей, Рыбы, Весы и ещё три знака зодиака — самые ленивые"

Самые ленивые знаки зодиака

  • Водолей

Водолеи настолько поглощены своим внутренним миром, что им трудно выйти за рамки своих личных интересов. Астролог Виктория Томас называет Водолея "классическим неудачником с нереализованным потенциалом".

Поэтому этому знаку трудно делать что-то для других. Если вы попросите Водолея разгрузить посудомоечную машину или вынести мусор, скорее всего, он откажется.

"Хотя Водолей — очень любопытный и умный знак зодиака, он не всегда склонен выполнять задачи, которые считает скучными, — говорит астролог Эмили Ньюман. — Водолеи любят веселье и обладают темпераментной натурой, поэтому предпочитают не выполнять работу, которая им не нравится".

  • Рыбы

Рыбы чрезвычайно креативны и часто являются художниками и дизайнерами. Несмотря на то, что они увлечены своими занятиями, они не любят много работать и склонны откладывать дела на потом. Ньюман говорит, что они "будут избегать каждой задачи до последней минуты". Они будут ждать вдохновения или творческого взрыва. Рыбы любят работать в одиночку, но если ваш коллега — Рыба, то вы знаете, что к нему приходится по несколько раз обращаться по поводу самых простых задач.

  • Стрелец

Стрельцы любят хорошо проводить время, что приводит к праздности.

"Стрелец ценит свою независимость, особенно в путешествиях и развлечениях, поэтому предпочитает жить на своих условиях", — объясняет Ньюман.

Зачем заниматься рутинными повседневными делами, такими как стирка и покупка продуктов, если можно путешествовать по миру?

Ньюман также отмечает, что этот изменчивый знак часто считает, что "не обязан работать". Стрельцы — веселые коллеги, они будут развлекать вас историями о своих диких приключениях, но они ненадежны. Как только они накопят достаточно средств для следующей поездки, то не ждите даже уведомления об отпуске.

  • Весы

Виктория Томас отмечает, что "весёлые" Весы "любят, чтобы все было приятно и легко". Они легко впадают в стресс, поэтому вместо того, чтобы платить по счетам, они прячут их в дальний ящик стола. Но это не значит, что Весы не могут взяться за дело.

"Они делают свою работу, когда у них есть энергия, но это не является их приоритетом", — говорит Ньюман.

Один из сценариев, в котором Весы менее ленивы, — это если у них есть "гораздо более мотивированный партнер, часто властный Овен, который подчищает за ними", отмечает Томас. Когда у Весов есть кто-то, кто может привести их в форму, они более продуктивны.

  • Телец

Тельцы — ответственные люди, но они также любят и отдыхать. "Тельцам не нравится тяжелая работа, но они справляются со своими главными обязанностями", — объясняет Ньюман. По словам Виктории Томас, Телец хочет, чтобы его нянчили и баловали.

  • Лев

Любящие вечеринки Львы больше сосредоточены на развлечениях, чем на ответственности.

"Лев может ценить внимание, но не усилия, необходимые для этого", — объясняет Ньюман.

Поэтому, хотя у них может быть достаточно энергии и мотивации, чтобы устроить вечеринку, они будут избегать уборки.

Если говорить о профессионализме, то Томас описывает Львов как "отличных продавцов", умеющих давать обещания. Они с энтузиазмом берутся за новые проекты, но когда дело доходит до дела, они перепоручат работу более трудолюбивому коллеге.

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