Астрологи: "Водолей, Рыбы, Весы и ещё три знака зодиака — самые ленивые"

В жизни каждого человека бывают дни, когда одолевает страшная лень. Например, с утра нет сил встать с постели на работу, хочется отдыхать и бездельничать. Но кратковременная передышка только идёт на пользу перед очередным стартом. Хотя для некоторых людей — лень это скорее образ жизни. У них решение даже простых задач занимает больше времени, чем у других. Они скорее предпочтут посидеть на диване перед телевизором, чем устроятся на работу. Астрологи считают, что этому есть звёздное объяснение.

Самые ленивые знаки зодиака

Водолей

Водолеи настолько поглощены своим внутренним миром, что им трудно выйти за рамки своих личных интересов. Астролог Виктория Томас называет Водолея "классическим неудачником с нереализованным потенциалом".

Поэтому этому знаку трудно делать что-то для других. Если вы попросите Водолея разгрузить посудомоечную машину или вынести мусор, скорее всего, он откажется.

"Хотя Водолей — очень любопытный и умный знак зодиака, он не всегда склонен выполнять задачи, которые считает скучными, — говорит астролог Эмили Ньюман. — Водолеи любят веселье и обладают темпераментной натурой, поэтому предпочитают не выполнять работу, которая им не нравится".

Рыбы

Рыбы чрезвычайно креативны и часто являются художниками и дизайнерами. Несмотря на то, что они увлечены своими занятиями, они не любят много работать и склонны откладывать дела на потом. Ньюман говорит, что они "будут избегать каждой задачи до последней минуты". Они будут ждать вдохновения или творческого взрыва. Рыбы любят работать в одиночку, но если ваш коллега — Рыба, то вы знаете, что к нему приходится по несколько раз обращаться по поводу самых простых задач.

Стрелец

Стрельцы любят хорошо проводить время, что приводит к праздности.

"Стрелец ценит свою независимость, особенно в путешествиях и развлечениях, поэтому предпочитает жить на своих условиях", — объясняет Ньюман.

Зачем заниматься рутинными повседневными делами, такими как стирка и покупка продуктов, если можно путешествовать по миру?

Ньюман также отмечает, что этот изменчивый знак часто считает, что "не обязан работать". Стрельцы — веселые коллеги, они будут развлекать вас историями о своих диких приключениях, но они ненадежны. Как только они накопят достаточно средств для следующей поездки, то не ждите даже уведомления об отпуске.

Весы

Виктория Томас отмечает, что "весёлые" Весы "любят, чтобы все было приятно и легко". Они легко впадают в стресс, поэтому вместо того, чтобы платить по счетам, они прячут их в дальний ящик стола. Но это не значит, что Весы не могут взяться за дело.

"Они делают свою работу, когда у них есть энергия, но это не является их приоритетом", — говорит Ньюман.

Один из сценариев, в котором Весы менее ленивы, — это если у них есть "гораздо более мотивированный партнер, часто властный Овен, который подчищает за ними", отмечает Томас. Когда у Весов есть кто-то, кто может привести их в форму, они более продуктивны.

Телец

Тельцы — ответственные люди, но они также любят и отдыхать. "Тельцам не нравится тяжелая работа, но они справляются со своими главными обязанностями", — объясняет Ньюман. По словам Виктории Томас, Телец хочет, чтобы его нянчили и баловали.

Лев

Любящие вечеринки Львы больше сосредоточены на развлечениях, чем на ответственности.

"Лев может ценить внимание, но не усилия, необходимые для этого", — объясняет Ньюман.

Поэтому, хотя у них может быть достаточно энергии и мотивации, чтобы устроить вечеринку, они будут избегать уборки.

Если говорить о профессионализме, то Томас описывает Львов как "отличных продавцов", умеющих давать обещания. Они с энтузиазмом берутся за новые проекты, но когда дело доходит до дела, они перепоручат работу более трудолюбивому коллеге.

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