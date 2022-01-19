Как сделать традиционный заговор на снятие боли

Многие люди неоднократно слышали такое слово, как заговор. И естественно, сразу же возникает ассоциация с чем-то таинственным, магическим и может быть даже враждебным. Но на самом деле это совсем не так. Давайте попробуем разобраться в этой теме вместе с парапсихологом, практикующим биоэнергетиком Андреем Зайченко.

Заговор — это многократное повторение определенных фраз в стихотворной форме во время определенных действий (ритуалов). Иногда практикуется просто многократное произнесение как вслух, так и про себя. Заговоры могут быть разные, и они сродни молитвам, где так же упоминаются имена святых и Бога.

Применяются заговоры в основном в магии — но это, по сути, самоуверенная попытка человека управлять тайными силами. Магия "заточена" под конкретный результат. И кто владеет знаниями, как это правильно делать — результат обязательно получает. Но не стоит забывать о нравственной стороне вопроса. О наработке негативной кармы. По долгам платить всё равно придется.

"Если человек создает заговоры на свое улучшение (эволюцию сознания), в лечебных целях, на удачу, защиту и т. д., то, как говорится, — по вере вашей. Одним из таких видов современного заговора является аффирмация. Не удивляйтесь. Любой стих, если его многократно повторять, начнет запускать определенные механизмы, которые в нем закладывались при написании", — рассказывает Андрей Зайченко.

В чём сила заговора

Можно нарисовать ужасную сущность, показать её ребенку, и он начнёт улыбаться. А можно, наоборот, нарисовать что-либо невинное, но при этом зашифровать в изображении ужас, и тогда у ребенка начнёт меняться настроение. Точно так же работает и заговор. Любое слово — это, по сути, аббревиатура образов. Например, Любовь — Люди — Божественное — Ведающие. Что это значит? Любви нельзя научиться, её можно только передать от человека к человеку. Если один человек любит другого, где первый готов делиться, а второй принимать — происходит эта передача. В стародавние времена это называлось отведать.

Вот и получается, что любовь — это когда люди отведают Божественное. Таким же образом и формируются правильные заговоры, когда вкладывается определенное намерение в определенное действие.

Многократное повторение прописывает установку в сознании человека. Проще говоря, формирует программу, которая впоследствии будет искать себе подтверждение. Например, если ребенку часто говорить, что он тупица, то результат не заставит себя долго ждать. Притом что ему так же начнут говорить в школе, что он тупой. Направленное действие через стресс всегда вызывает другое действие, которое подтверждает предыдущее. Многие думают, что это определенные силы так влияют через заговоры. Хотя если уметь подключать их силу, влияние будет, но для простого человека это вовсе не обязательно.

"На самом деле всё находится в нас самих. В наших внутренних договорах. Это своего рода определенные установки, через которые мы индицируем и реагируем на проявление внешнего мира. Например, если произойдет любое событие и при этом будет небольшая группа людей, то каждый человек будет по-своему реагировать на эту ситуацию. Это происходит потому, что у каждого стоит свой идентификатор. И каждый после реакции будет выполнять определенные действия согласно своей внутренней установке. Заговор работает таким же образом. Стоит человеку прописать через заговор установку здоровья, и человек начнёт исцеляться. Стоит прописать богатство — богатеть. Как говорится, что человек из себя транслирует, то с ним и случается. Подобное притягивает подобное", — отмечает Андрей Зайченко.

Традиционный заговор на снятие боли

"Ангел-хранитель, святой покровитель, ты воду, Богом данную, благослови, пусть она с меня боль смоет, да унесет её во чисто поле — широкое раздолье, Вода в землю уйдет, с собой боль унесет. Аминь".

Как выполнять этот заговор

Набираете небольшое количество воды (половину стакана). Представляете, обращаясь к Богу, как он её благословляет. Начинаете протирать больное место. По завершении остаток воды выливаете. В моменте читаете заговор. Повторять в течение получаса. До тех пор, пока не начинаете испытывать некую эйфорию, негу или просто расслабление. Можно добавить различные атрибуты магические. Такие как

свечи,

шар,

зеркало и т. д.

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