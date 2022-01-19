EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ирина Гусакова

Как сделать традиционный заговор на снятие боли

Гороскоп

Многие люди неоднократно слышали такое слово, как заговор. И естественно, сразу же возникает ассоциация с чем-то таинственным, магическим и может быть даже враждебным. Но на самом деле это совсем не так. Давайте попробуем разобраться в этой теме вместе с парапсихологом, практикующим биоэнергетиком Андреем Зайченко.

гадалка с хрустальным шаром

Заговор — это многократное повторение определенных фраз в стихотворной форме во время определенных действий (ритуалов). Иногда практикуется просто многократное произнесение как вслух, так и про себя. Заговоры могут быть разные, и они сродни молитвам, где так же упоминаются имена святых и Бога.

Применяются заговоры в основном в магии — но это, по сути, самоуверенная попытка человека управлять тайными силами. Магия "заточена" под конкретный результат. И кто владеет знаниями, как это правильно делать — результат обязательно получает. Но не стоит забывать о нравственной стороне вопроса. О наработке негативной кармы. По долгам платить всё равно придется.

"Если человек создает заговоры на свое улучшение (эволюцию сознания), в лечебных целях, на удачу, защиту и т. д., то, как говорится, — по вере вашей. Одним из таких видов современного заговора является аффирмация. Не удивляйтесь. Любой стих, если его многократно повторять, начнет запускать определенные механизмы, которые в нем закладывались при написании", — рассказывает Андрей Зайченко.

В чём сила заговора

Можно нарисовать ужасную сущность, показать её ребенку, и он начнёт улыбаться. А можно, наоборот, нарисовать что-либо невинное, но при этом зашифровать в изображении ужас, и тогда у ребенка начнёт меняться настроение. Точно так же работает и заговор. Любое слово — это, по сути, аббревиатура образов. Например, Любовь — Люди — Божественное — Ведающие. Что это значит? Любви нельзя научиться, её можно только передать от человека к человеку. Если один человек любит другого, где первый готов делиться, а второй принимать — происходит эта передача. В стародавние времена это называлось отведать.

Вот и получается, что любовь — это когда люди отведают Божественное. Таким же образом и формируются правильные заговоры, когда вкладывается определенное намерение в определенное действие.

Многократное повторение прописывает установку в сознании человека. Проще говоря, формирует программу, которая впоследствии будет искать себе подтверждение. Например, если ребенку часто говорить, что он тупица, то результат не заставит себя долго ждать. Притом что ему так же начнут говорить в школе, что он тупой. Направленное действие через стресс всегда вызывает другое действие, которое подтверждает предыдущее. Многие думают, что это определенные силы так влияют через заговоры. Хотя если уметь подключать их силу, влияние будет, но для простого человека это вовсе не обязательно.

"На самом деле всё находится в нас самих. В наших внутренних договорах. Это своего рода определенные установки, через которые мы индицируем и реагируем на проявление внешнего мира. Например, если произойдет любое событие и при этом будет небольшая группа людей, то каждый человек будет по-своему реагировать на эту ситуацию. Это происходит потому, что у каждого стоит свой идентификатор. И каждый после реакции будет выполнять определенные действия согласно своей внутренней установке. Заговор работает таким же образом. Стоит человеку прописать через заговор установку здоровья, и человек начнёт исцеляться. Стоит прописать богатство — богатеть. Как говорится, что человек из себя транслирует, то с ним и случается. Подобное притягивает подобное", — отмечает Андрей Зайченко.

Болит голова

Традиционный заговор на снятие боли

"Ангел-хранитель, святой покровитель, ты воду, Богом данную, благослови, пусть она с меня боль смоет, да унесет её во чисто поле — широкое раздолье, Вода в землю уйдет, с собой боль унесет. Аминь".

Как выполнять этот заговор

Набираете небольшое количество воды (половину стакана). Представляете, обращаясь к Богу, как он её благословляет. Начинаете протирать больное место. По завершении остаток воды выливаете. В моменте читаете заговор. Повторять в течение получаса. До тех пор, пока не начинаете испытывать некую эйфорию, негу или просто расслабление. Можно добавить различные атрибуты магические. Такие как

  • свечи,
  • шар,
  • зеркало и т. д.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Видео, как тибетские монахи делали мандала своими руками
Темы
Новости
Эксперт: Украина — это обуза для НАТО
Песков высказался по поводу проект обращения к Путину о признании ДНР и ЛНР
На Украине высказали надежду, что санкции США и ЕС сдержат агрессию России
В Госдуму внесли законопроект о признании ДНР и ЛНР
Зеленский поговорил со Столтенбергом об участии Украины в саммите НАТО
Российских космонавтов удивила странная пыль в открытом космосе
Аналитик Охрименко: через пару недель о Порошенко все забудут
После суда Порошенко пригрозил "прихлопнуть крышку рояля" Зеленского
Собчак высказалась о Волочковой: "Вразнос пошла девка!"
Блинкен рассказал Зеленскому о переговорах США и России
Последние материалы
"Сармат" имеет все шансы стать "последним доводом короля"
Эксперт: Украина — это обуза для НАТО
Песков высказался по поводу проект обращения к Путину о признании ДНР и ЛНР
На Украине высказали надежду, что санкции США и ЕС сдержат агрессию России
Как сделать традиционный заговор на снятие боли
У вас мигрень? Прогуляйтесь по морозу
В Госдуму внесли законопроект о признании ДНР и ЛНР
Геркулесовая каша и луковый суп спасут женщин, когда "белый свет не мил"
Зеленский поговорил со Столтенбергом об участии Украины в саммите НАТО
Российских космонавтов удивила странная пыль в открытом космосе
Популярное
Мир. Новости мира
Физиогномист рассказал, о чём думал Назарбаев во время обращения к нации

Физиогномист Олег Воеводин проанализировал жесты и мимику Нурсултана Назарбаева во время его видеообращения к нации и рассказал, что бывший президент Казахстана хотел сказать на самом деле.

Физиогномист рассказал, о чём думал Назарбаев во время обращения к нации
Заразившийся "омикроном" врач Чуйко: "Новый ковид — он вообще другой"
Здоровье
Заразившийся "омикроном" врач Чуйко: "Новый ковид — он вообще другой"
Бывший СССР
Путч продолжается. Ваххабизм и национализм убьют Казахстан
Мир. Новости мира
Политолог Бортник: до войны между Россией и Западом осталось две недели
Александр Артамонов "Сармат" имеет все шансы стать "последним доводом короля" Александр Артамонов Ирина Шлионская Эффект зловещей долины: слишком "человечные" роботы пугают людей Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Пуля на вылет: как ранение Кутузова в голову спасло Россию Дмитрий Соколов
Мир. Новости мира
Политолог: США готовы к новому Майдану на Украине для удара по России
Здоровье
Мясников о перечне противопоказаний к вакцинации от COVID-19: "Глазам не верю!"
Иностранцы начали избавляться от недвижимости на Украине
Мир. Новости мира
Иностранцы начали избавляться от недвижимости на Украине
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников