Перемены во всём и везде: плохо будет тем, кто сидит в старом

Мы сейчас находимся во времени и пространстве капитальных перемен. Как будет меняться окружающая нас действительность в ближайшие годы? Как рассчитать будущее события? Почему некоторые прогнозы и предсказания обладают высокой точностью? Как это делает нумерология? Как она связана с астрологией? Почему вообще все в нашей жизни и во всей Вселенной — взаимосвязано? Почему вначале всего — цифра? На все эти и многие другие вопросы ведущего Pravda. Ru Игоря Буккера ответил нумеролог, экстрасенс, рунический мастер, финалист проекта "Битва экстрасенсов" Григорий Кузнецов.

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— Григорий, вы сказали, что во время нынешнего кризиса в мире происходят переломные изменения, мы вступаем в новое время и пространство. Старые законы и технологии перестают работать и скоро перестанут совсем, все будет разваливаться. Но это — позитивный процесс.

Появятся принципиально новые концепции во всех сферах и уровнях жизни. Нам необходимо оперативно переориентироваться, чтобы найти свое место в новых условиях. Как и в чем конкретно все это будет проявляться? Что и как нам нужно делать? Кто будет в выигрыше, а кто проиграет?

— Плохо будет тем, кто сидит в старом. А кто наблюдает, видит и понимает, что происходит это время возможностей, таким, конечно, будет лучше. Скоро естественным путем будет происходить создание самых разных новых реальных сообществ и электронных платформ, которые будут объединять людей по разным причинам.

Они создадут некоторую альтернативность, позволят защитить интересы этой общности, дать возможности для клиентов, для продаж, еще для чего-либо. За будущие два года создастся огромное количество сообществ на общественной и коммерческой основе.

Потом возникнет необходимость урегулировать эти вопросы на уровне государственных систем. Возможно, что многие госсистемы с этим не справятся, потому что не заметят, как много стало этих альтернативных сообществ и какую важную роль они начали играть.

Поэтому со временем сами эти общественные объединения во многом станут заменять государственные институты. И это может стать даже серьезной проблемой для некоторых стран. С другой стороны, это большие возможности для многих людей и всего общества.

— Астрология, допустим, учитывает положение, изменение и взаимодействие небесных тел, их влияния на людей, исходя из даты и места рождения. В чем секрет нумерологии? Что лежит в основе исчислений?

— Нумерология исходит из качества цифры. Мы же и в повседневной жизни начинаем вести какую-то последовательность от какой-то точки отсчета — математической, геометрической или в какой-то другой форме, неважно в какой. Это относится ко всему, даже в биологической форме все начинается в точке, условно, в клетке.

Точка, соответствующая единице, всегда центрирует на себе. Нумерологическая единица всегда говорит о том, что это я, есть эго, проявленная эго-структура.

Два — принцип парности. Там, где появляется энергия, движимая сила, импульс, когда две заряженные частицы соединились, импульс появился, эта энергия, это парные отношения.

Три — это уже система, иерархия, подчинение, взаимосвязи, пространство, время.

Четыре — земля, тело.

И так продолжается дальше до девяти. Это уже вопросы философии. Из каждой цифры можно извлекать достаточно много необходимой информации, а потом уже ее связывать между собой, накладывать на реальность и понимать, что это значит.

Всё начинается с цифры

Кстати говоря, в квадрате Пифагора первоочередное, что до нас дошло, фактически соответствует и космологической системе. 12 цифр, которые извлекаются математически из последовательности девяти цифр и соответствуют 12-ти астрологическим домам.

Там есть и гораздо большие последовательности — до 48-ми. Это максимальное количество цифр, которые извлекаются нумерологически из 9-ти исходных. Все это имеет и философский окрас.

Я, кстати, сейчас работаю с астрологом по созданию совместной системы. Мы видим, насколько все это сильно между собой переплетено и соединено. Но все-таки математика — мать всех наук и все пошло изначально оттуда. Мы сначала везде имеем цифру. А дальше мы имеем форму — это геометрия, далее мы из геометрии выводим символы и алфавит — это наш язык. Все это между собой тоже взаимосвязано.

Фактически нумерология символизирует собой принцип создания, мироздания, последовательности всего, в том числе создание планеты Земля и всего Космоса, само зарождение и развитие Вселенной, создание клетки от 1 до 9, когда мы видим конечный результат, сначала эукариот — клетка, а потом — человек.

Все это тоже некоторая последовательность, которую можно математически вычислить. И неслучайно срок развития человеческого эмбриона 9 месяцев. Человек — высшая форма жизни на планете Земля. Это для меня и всех нас — первоочередное.